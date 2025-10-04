https://1prime.ru/20251004/spectator-863149559.html

СМИ назвали задержание танкера Boracay театром

СМИ назвали задержание танкера Boracay театром - 04.10.2025, ПРАЙМ

СМИ назвали задержание танкера Boracay театром

Задержание Францией нефтяного танкера Boracay, включенного в пакет антироссийских санкций, в нейтральных водах было чистой воды театром, в то время как Европа... | 04.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-04T13:39+0300

2025-10-04T13:39+0300

2025-10-04T13:39+0300

политика

нефть

франция

запад

рф

владимир путин

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83135/09/831350973_0:131:3153:1904_1920x0_80_0_0_8e619a4c27738a38fe3157f263c0f7ab.jpg

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Задержание Францией нефтяного танкера Boracay, включенного в пакет антироссийских санкций, в нейтральных водах было чистой воды театром, в то время как Европа на практике мало что может сделать против поставок российских энергоносителей, говорится в статье издания Spectator. Ранее президент России Владимир Путин назвал пиратством задержание Францией танкера в нейтральных водах и тяжелую внутриполитическую ситуацию для Парижа причиной этого инцидента. В статье Spectator говорится, что Путин был прав, и добавляется, что рейд на танкер "был чистой воды театром". "(Президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон назвал этот драматичный абордаж важным шагом в борьбе (с перевозкой российских энергоносителей - ред.)... Но на практике Европа мало что может сделать для прекращения этого трафика, более того, она сама является крупным потребителем российской нефти, нефтепродуктов и газа", - пишет издание. Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на ВМФ Франции утверждало, что французские власти ведут расследование в отношении нефтяного танкера Boracay, включенного в пакет антироссийских санкций. Позднее стало известно о задержании двух членов экипажа. По информации агентства Франс Пресс, речь шла о капитане и его помощнике, которые являются гражданами КНР. В пятницу стало известно, что танкер после возвращения на борт двух членов экипажа продолжил свой путь в сторону Суэцкого канала. При этом в МИД России, комментируя слова Макрона о задержании танкера заявили, что некие нарушения экипажа танкера, задержанного у берегов Франции, неясны из соответствующих заявлений Макрона и Европа готова любым способом мешать судоходству и превращать акватории в зоны конфликта. Президент России Владимир Путин назвал задержание танкера "пиратством", а также заявил, что не знает, насколько задержанное судно связано с Россией. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20251003/boracay-863108635.html

франция

запад

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, франция, запад, рф, владимир путин, мид рф