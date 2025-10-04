https://1prime.ru/20251004/svo-863154399.html

На Западе назвали "злейшего врага" украинской армии в зоне СВО

На Западе назвали "злейшего врага" украинской армии в зоне СВО - 04.10.2025, ПРАЙМ

На Западе назвали "злейшего врага" украинской армии в зоне СВО

Украинские военные не справляются с натиском российских операторов беспилотников, применяющих передовые технологии, сообщает издание Wall Street Journal. | 04.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Украинские военные не справляются с натиском российских операторов беспилотников, применяющих передовые технологии, сообщает издание Wall Street Journal."Злейший враг украинцев под Донецком — центр передовых беспилотных технологий "Рубикон". Это элитное российское подразделение играет важную роль в кампании воздушного перехвата", — отмечает WSJ.По данным издания, так называемый воздушный перехват — это особая тактика, направленная на блокировку снабжения украинских подразделений. Российские дроноводы целенаправленно наносят удары по транспортным маршрутам и тыловым объектам ВСУ, лишая солдат возможности получать припасы, подкрепление и необходимое оборудование. Украинские бойцы рассказали журналистам, что это напоминает современный вариант "средневековой осады".WSJ подчеркивает, что операторы из центра "Рубикон" эффективно блокируют движение по ключевым трассам, а за одну ночь способны уничтожить десятки украинских грузовиков. Отмечается, что давление со стороны российских дроновых подразделений постоянно усиливается.В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны проводить наступательные операции и сосредоточены исключительно на удержании позиций, перебрасывая наиболее боеспособные части.Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов сообщил, что весной и летом украинская армия пыталась сдержать российское продвижение, однако понесла огромные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью принадлежит Москве.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

