"В отчаянии". На Западе предупредили о новом плане Украины против России
Спецоперация на Украине
"В отчаянии". На Западе предупредили о новом плане Украины против России
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Украина готова пойти на отчаянные меры в отношении России ради вовлечения в конфликт НАТО, написал в социальной сети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Киев находится в полном отчаянии и рассчитывает заставить Россию ответить на свои действия разрушительным ударом, который бы привлек европейцев", — отметил он.Ранее в публикации The Telegraph сообщалось, что Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях 80-й сессии ГА ООН высказал просьбу о поставках крылатых ракет Tomahawk. Впоследствии западные СМИ выяснили, что эта просьба оказалась единственным пунктом в заявке Украины, который не получил поддержки Трампа, тогда как все другие были одобрены.Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что вопрос поставок этих ракет в настоящее время находится на рассмотрении в Белом доме, но окончательное решение остается за президентом. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", подчеркнул, что поставка американских ракет Tomahawk Украине приведет к новому витку эскалации, в том числе в отношениях с Соединенными Штатами.
03:25 04.10.2025 (обновлено: 03:29 04.10.2025)
 
"В отчаянии". На Западе предупредили о новом плане Украины против России

Кошкович: Киев может пойти на отчаянные меры, чтобы вовлечь НАТО в конфликт

МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Украина готова пойти на отчаянные меры в отношении России ради вовлечения в конфликт НАТО, написал в социальной сети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Киев находится в полном отчаянии и рассчитывает заставить Россию ответить на свои действия разрушительным ударом, который бы привлек европейцев", — отметил он.
Ранее в публикации The Telegraph сообщалось, что Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях 80-й сессии ГА ООН высказал просьбу о поставках крылатых ракет Tomahawk. Впоследствии западные СМИ выяснили, что эта просьба оказалась единственным пунктом в заявке Украины, который не получил поддержки Трампа, тогда как все другие были одобрены.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что вопрос поставок этих ракет в настоящее время находится на рассмотрении в Белом доме, но окончательное решение остается за президентом.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", подчеркнул, что поставка американских ракет Tomahawk Украине приведет к новому витку эскалации, в том числе в отношениях с Соединенными Штатами.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
"На этом Украина и закончится": в Польше разнесли новый план Зеленского
28 сентября, 06:54
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАЗАПАДВладимир ЗеленскийДональд ТрампДжей Ди ВэнсНАТОООНРОССИЯВладимир Путин
 
 
