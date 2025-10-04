https://1prime.ru/20251004/ukraina-863138443.html

"В отчаянии". На Западе предупредили о новом плане Украины против России

МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Украина готова пойти на отчаянные меры в отношении России ради вовлечения в конфликт НАТО, написал в социальной сети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Киев находится в полном отчаянии и рассчитывает заставить Россию ответить на свои действия разрушительным ударом, который бы привлек европейцев", — отметил он.Ранее в публикации The Telegraph сообщалось, что Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях 80-й сессии ГА ООН высказал просьбу о поставках крылатых ракет Tomahawk. Впоследствии западные СМИ выяснили, что эта просьба оказалась единственным пунктом в заявке Украины, который не получил поддержки Трампа, тогда как все другие были одобрены.Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что вопрос поставок этих ракет в настоящее время находится на рассмотрении в Белом доме, но окончательное решение остается за президентом. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", подчеркнул, что поставка американских ракет Tomahawk Украине приведет к новому витку эскалации, в том числе в отношениях с Соединенными Штатами.

