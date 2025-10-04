https://1prime.ru/20251004/ukraina-863138443.html
"В отчаянии". На Западе предупредили о новом плане Украины против России
"В отчаянии". На Западе предупредили о новом плане Украины против России - 04.10.2025, ПРАЙМ
"В отчаянии". На Западе предупредили о новом плане Украины против России
Украина готова пойти на отчаянные меры в отношении России ради вовлечения в конфликт НАТО, написал в социальной сети Х аналитик венгерского Центра... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T03:25+0300
2025-10-04T03:25+0300
2025-10-04T03:29+0300
спецоперация на украине
украина
сша
запад
владимир зеленский
дональд трамп
джей ди вэнс
нато
оон
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Украина готова пойти на отчаянные меры в отношении России ради вовлечения в конфликт НАТО, написал в социальной сети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Киев находится в полном отчаянии и рассчитывает заставить Россию ответить на свои действия разрушительным ударом, который бы привлек европейцев", — отметил он.Ранее в публикации The Telegraph сообщалось, что Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях 80-й сессии ГА ООН высказал просьбу о поставках крылатых ракет Tomahawk. Впоследствии западные СМИ выяснили, что эта просьба оказалась единственным пунктом в заявке Украины, который не получил поддержки Трампа, тогда как все другие были одобрены.Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что вопрос поставок этих ракет в настоящее время находится на рассмотрении в Белом доме, но окончательное решение остается за президентом. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", подчеркнул, что поставка американских ракет Tomahawk Украине приведет к новому витку эскалации, в том числе в отношениях с Соединенными Штатами.
https://1prime.ru/20250928/ukraina-862898565.html
украина
сша
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, запад, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, нато, оон, россия, владимир путин
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, НАТО, ООН, РОССИЯ, Владимир Путин
"В отчаянии". На Западе предупредили о новом плане Украины против России
Кошкович: Киев может пойти на отчаянные меры, чтобы вовлечь НАТО в конфликт