Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО - 04.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251004/ukraina-863146267.html
В США забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
В США забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО - 04.10.2025, ПРАЙМ
В США забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
Украинское наступление потребовало бы, чтобы вооруженные силы Украины превосходили российские силы численностью. Но баланс смещается в другую сторону: у нее не... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T11:33+0300
2025-10-04T11:33+0300
спецоперация на украине
украина
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_68d8be1a3baecde4330c4233c7c927eb.jpg
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. ВСУ не обладают достаточной силой, чтобы пойти в наступление, пишет The American Conservative. "Украинское наступление потребовало бы, чтобы вооруженные силы Украины превосходили российские силы численностью. Но баланс смещается в другую сторону: у нее не хватает войск, в то время как российские вооруженные силы существенно увеличиваются", — говорится в публикации.Кроме того, у украинской армии истощаются запасы оружия, а Россия сейчас производит даже больше вооружений и боеприпасов, чем ей нужно. В итоге, вместо наступления, Украина будет продолжать терять все больше территории.В сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь удерживают позиции, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отметил, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но понесли колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
https://1prime.ru/20250929/tomahawk-862969368.html
https://1prime.ru/20251002/ukraina-863058740.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_7325924715e83bfd21c7b26e3be8bba0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир путин, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Путин, ВСУ
11:33 04.10.2025
 
В США забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО

TAC: ВСУ не смогут пойти в наступление из-за нехватки военных и вооружений

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Украинские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. ВСУ не обладают достаточной силой, чтобы пойти в наступление, пишет The American Conservative.

"Украинское наступление потребовало бы, чтобы вооруженные силы Украины превосходили российские силы численностью. Но баланс смещается в другую сторону: у нее не хватает войск, в то время как российские вооруженные силы существенно увеличиваются", — говорится в публикации.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
На Западе раскрыли причину невозможности отправки "Томагавков" Украине
29 сентября, 20:24
Кроме того, у украинской армии истощаются запасы оружия, а Россия сейчас производит даже больше вооружений и боеприпасов, чем ей нужно. В итоге, вместо наступления, Украина будет продолжать терять все больше территории.

В сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь удерживают позиции, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.

В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отметил, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но понесли колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
В Британии раскрыли, чем обернется передача ракет Tomahawk Украине
2 октября, 07:33
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ПутинВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала