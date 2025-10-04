https://1prime.ru/20251004/ukraina-863146267.html

В США забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО

спецоперация на украине

украина

владимир путин

всу

МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. ВСУ не обладают достаточной силой, чтобы пойти в наступление, пишет The American Conservative. "Украинское наступление потребовало бы, чтобы вооруженные силы Украины превосходили российские силы численностью. Но баланс смещается в другую сторону: у нее не хватает войск, в то время как российские вооруженные силы существенно увеличиваются", — говорится в публикации.Кроме того, у украинской армии истощаются запасы оружия, а Россия сейчас производит даже больше вооружений и боеприпасов, чем ей нужно. В итоге, вместо наступления, Украина будет продолжать терять все больше территории.В сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь удерживают позиции, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отметил, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но понесли колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.

