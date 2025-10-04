"В руки россиян". На Западе раскрыли, какой удар грозит Киеву от союзника
Аналитик Хеннингсен: Украина не получит новые модификации Томагавк
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Киев не получит новейшие модификации ракет "Томагавк", заявил журналист и аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Они не будут самыми современными. Это невозможно <…>. Из-за угрозы раскрытия технологий: если они попадут в руки россиян, если они упадут, не разорвавшись, и так далее", — сказал он.
"Они не будут самыми современными. Это невозможно <…>. Из-за угрозы раскрытия технологий: если они попадут в руки россиян, если они упадут, не разорвавшись, и так далее", — сказал он.
Кроме того, Хеннингсен добавил, что такие вооружения, могут быть эффективны против страны без системы противовоздушной обороны, однако Россия — другое дело.
В ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя. Он также отметил, что применение Киевом американских ракет нанесет ущерб отношениям России и США.
Как утверждает Wall Street Journal, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
В ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя. Он также отметил, что применение Киевом американских ракет нанесет ущерб отношениям России и США.
Как утверждает Wall Street Journal, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.