Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Должны умереть". В Раде обрушились на Зеленского из‑за ситуации в ВСУ - 04.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251004/zelenskiy-863160396.html
"Должны умереть". В Раде обрушились на Зеленского из‑за ситуации в ВСУ
"Должны умереть". В Раде обрушились на Зеленского из‑за ситуации в ВСУ - 04.10.2025, ПРАЙМ
"Должны умереть". В Раде обрушились на Зеленского из‑за ситуации в ВСУ
По мнению депутата Верховной рады Артема Дмитрука, причины катастрофического положения украинской армии кроются в решениях Владимира Зеленского, — заявил... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T20:05+0300
2025-10-04T20:05+0300
спецоперация на украине
в мире
общество
москва
владимир зеленский
владимир путин
валерий герасимов
сбу
рада
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. По мнению депутата Верховной рады Артема Дмитрука, причины катастрофического положения украинской армии кроются в решениях Владимира Зеленского, — заявил парламентарий в своем Telegram‑канале, комментируя интервью одного из военнослужащих ВСУ."Философия режима Зеленского очень простая: все должны умереть на фронте, а если выжили — то сразу после", — обрушился с критикой депутат.Дмитрук также обратил внимание на крайне плачевное материальное обеспечение войск, отметив проблемы с выплатами и медицинским обслуживанием бойцов.Помимо этого, он указал на участившиеся инциденты с работой ТЦК и СБУ, которые, по его словам, способны "забирать с улицы и забивать до смерти для развлечения".В сентябре президент России Владимир Путин заявлял, что ВСУ лишены возможностей для наступательных операций и вынуждены лишь удерживать позиции, перебрасывая наиболее боеспособные части.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отмечал, что весной и летом украинская армия предпринимала попытки замедлить продвижение российских войск, но при этом несла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью перешла к Москве.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_97fe5d135c3dd010eed7831508df8a44.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, общество , москва, владимир зеленский, владимир путин, валерий герасимов, сбу, рада, всу
Спецоперация на Украине, В мире, Общество , МОСКВА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Валерий Герасимов, СБУ, Рада, ВСУ
20:05 04.10.2025
 
"Должны умереть". В Раде обрушились на Зеленского из‑за ситуации в ВСУ

Дмитрук: Зеленский несет полную ответственность за катастрофическое состояние армии

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. По мнению депутата Верховной рады Артема Дмитрука, причины катастрофического положения украинской армии кроются в решениях Владимира Зеленского, — заявил парламентарий в своем Telegram‑канале, комментируя интервью одного из военнослужащих ВСУ.
"Философия режима Зеленского очень простая: все должны умереть на фронте, а если выжили — то сразу после", — обрушился с критикой депутат.
Дмитрук также обратил внимание на крайне плачевное материальное обеспечение войск, отметив проблемы с выплатами и медицинским обслуживанием бойцов.
Помимо этого, он указал на участившиеся инциденты с работой ТЦК и СБУ, которые, по его словам, способны "забирать с улицы и забивать до смерти для развлечения".
В сентябре президент России Владимир Путин заявлял, что ВСУ лишены возможностей для наступательных операций и вынуждены лишь удерживать позиции, перебрасывая наиболее боеспособные части.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отмечал, что весной и летом украинская армия предпринимала попытки замедлить продвижение российских войск, но при этом несла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью перешла к Москве.
 
Спецоперация на УкраинеВ миреОбществоМОСКВАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВалерий ГерасимовСБУРадаВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала