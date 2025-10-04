https://1prime.ru/20251004/zelenskiy-863160396.html

"Должны умереть". В Раде обрушились на Зеленского из‑за ситуации в ВСУ

По мнению депутата Верховной рады Артема Дмитрука, причины катастрофического положения украинской армии кроются в решениях Владимира Зеленского, — заявил... | 04.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. По мнению депутата Верховной рады Артема Дмитрука, причины катастрофического положения украинской армии кроются в решениях Владимира Зеленского, — заявил парламентарий в своем Telegram‑канале, комментируя интервью одного из военнослужащих ВСУ."Философия режима Зеленского очень простая: все должны умереть на фронте, а если выжили — то сразу после", — обрушился с критикой депутат.Дмитрук также обратил внимание на крайне плачевное материальное обеспечение войск, отметив проблемы с выплатами и медицинским обслуживанием бойцов.Помимо этого, он указал на участившиеся инциденты с работой ТЦК и СБУ, которые, по его словам, способны "забирать с улицы и забивать до смерти для развлечения".В сентябре президент России Владимир Путин заявлял, что ВСУ лишены возможностей для наступательных операций и вынуждены лишь удерживать позиции, перебрасывая наиболее боеспособные части.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отмечал, что весной и летом украинская армия предпринимала попытки замедлить продвижение российских войск, но при этом несла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью перешла к Москве.

