"Должны умереть". В Раде обрушились на Зеленского из‑за ситуации в ВСУ
2025-10-04T20:05+0300
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. По мнению депутата Верховной рады Артема Дмитрука, причины катастрофического положения украинской армии кроются в решениях Владимира Зеленского, — заявил парламентарий в своем Telegram‑канале, комментируя интервью одного из военнослужащих ВСУ."Философия режима Зеленского очень простая: все должны умереть на фронте, а если выжили — то сразу после", — обрушился с критикой депутат.Дмитрук также обратил внимание на крайне плачевное материальное обеспечение войск, отметив проблемы с выплатами и медицинским обслуживанием бойцов.Помимо этого, он указал на участившиеся инциденты с работой ТЦК и СБУ, которые, по его словам, способны "забирать с улицы и забивать до смерти для развлечения".В сентябре президент России Владимир Путин заявлял, что ВСУ лишены возможностей для наступательных операций и вынуждены лишь удерживать позиции, перебрасывая наиболее боеспособные части.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отмечал, что весной и летом украинская армия предпринимала попытки замедлить продвижение российских войск, но при этом несла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью перешла к Москве.
