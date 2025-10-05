Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аракчи допустил продолжение переговоров с "евротройкой" по мирному атому - 05.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251005/arakchi-863173062.html
Аракчи допустил продолжение переговоров с "евротройкой" по мирному атому
Аракчи допустил продолжение переговоров с "евротройкой" по мирному атому - 05.10.2025, ПРАЙМ
Аракчи допустил продолжение переговоров с "евротройкой" по мирному атому
Переговоры Тегерана и стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) по ядерной тематике могут быть продолжены, однако роль "евротройки" в них снизится, | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T12:28+0300
2025-10-05T12:28+0300
политика
иран
тегеран
великобритания
магатэ
совбез
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862563430_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_c4bc4fadff831354c80180d5e11367f7.jpg
ТЕГЕРАН, 5 окт - ПРАЙМ. Переговоры Тегерана и стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) по ядерной тематике могут быть продолжены, однако роль "евротройки" в них снизится, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "(Путь - ред.) дипломатии будет неизменно продолжен, однако порядок (проведения переговоров - ред.) и их участники в условиях сегодняшнего дня поменялись. Определенно, роль европейских стран в процессе будущих переговоров будет менее яркой и (весомость - ред.) предлога, (выдвигаемого ими для проведения - ред.) переговоров снизилась", - приводит слова министра его официальный Telegram-канал. По его словам, Каирское соглашение с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заключённое в сентябре и вырабатывавшее рамки взаимодействия агентства и Ирана с учётом ударов по иранским ядерным объектам, более недостаточно после решения "евротройки" восстановить международные санкции, Тегеран планирует принять новые решения по этому вопросу. Аракчи отметил, что "в последние месяцы" Иран вел с США как прямые, так и непрямые переговоры по ядерному досье. В ходе этих контактов, как добавил министр, озвучивались "прозрачные предложения", а дипломатическое решение достигнуть было возможно. "Сейчас же при наличии доброй воли сторон и с учётом взаимных интересов существует возможность для продолжения переговоров, но последние шаги в Совбезе ООН затруднили переговорный процесс", - указал глава МИД Ирана.
https://1prime.ru/20250828/iran-861398972.html
иран
тегеран
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862563430_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_a980f57b728f467102601399ece5fff8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, тегеран, великобритания, магатэ, совбез, оон
Политика, ИРАН, Тегеран, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МАГАТЭ, Совбез, ООН
12:28 05.10.2025
 
Аракчи допустил продолжение переговоров с "евротройкой" по мирному атому

Аракчи: переговоры Ирана и стран «евротройки» могут быть продолжены

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 5 окт - ПРАЙМ. Переговоры Тегерана и стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) по ядерной тематике могут быть продолжены, однако роль "евротройки" в них снизится, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"(Путь - ред.) дипломатии будет неизменно продолжен, однако порядок (проведения переговоров - ред.) и их участники в условиях сегодняшнего дня поменялись. Определенно, роль европейских стран в процессе будущих переговоров будет менее яркой и (весомость - ред.) предлога, (выдвигаемого ими для проведения - ред.) переговоров снизилась", - приводит слова министра его официальный Telegram-канал.
По его словам, Каирское соглашение с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заключённое в сентябре и вырабатывавшее рамки взаимодействия агентства и Ирана с учётом ударов по иранским ядерным объектам, более недостаточно после решения "евротройки" восстановить международные санкции, Тегеран планирует принять новые решения по этому вопросу.
Аракчи отметил, что "в последние месяцы" Иран вел с США как прямые, так и непрямые переговоры по ядерному досье. В ходе этих контактов, как добавил министр, озвучивались "прозрачные предложения", а дипломатическое решение достигнуть было возможно.
"Сейчас же при наличии доброй воли сторон и с учётом взаимных интересов существует возможность для продолжения переговоров, но последние шаги в Совбезе ООН затруднили переговорный процесс", - указал глава МИД Ирана.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
"Евротройка" уведомила Аракчи о запуске механизма восстановления санкций
28 августа, 17:48
 
ПолитикаИРАНТегеранВЕЛИКОБРИТАНИЯМАГАТЭСовбезООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала