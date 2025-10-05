https://1prime.ru/20251005/arakchi-863173062.html

Аракчи допустил продолжение переговоров с "евротройкой" по мирному атому

Аракчи допустил продолжение переговоров с "евротройкой" по мирному атому

Переговоры Тегерана и стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) по ядерной тематике могут быть продолжены, однако роль "евротройки" в них снизится,

ТЕГЕРАН, 5 окт - ПРАЙМ. Переговоры Тегерана и стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) по ядерной тематике могут быть продолжены, однако роль "евротройки" в них снизится, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "(Путь - ред.) дипломатии будет неизменно продолжен, однако порядок (проведения переговоров - ред.) и их участники в условиях сегодняшнего дня поменялись. Определенно, роль европейских стран в процессе будущих переговоров будет менее яркой и (весомость - ред.) предлога, (выдвигаемого ими для проведения - ред.) переговоров снизилась", - приводит слова министра его официальный Telegram-канал. По его словам, Каирское соглашение с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заключённое в сентябре и вырабатывавшее рамки взаимодействия агентства и Ирана с учётом ударов по иранским ядерным объектам, более недостаточно после решения "евротройки" восстановить международные санкции, Тегеран планирует принять новые решения по этому вопросу. Аракчи отметил, что "в последние месяцы" Иран вел с США как прямые, так и непрямые переговоры по ядерному досье. В ходе этих контактов, как добавил министр, озвучивались "прозрачные предложения", а дипломатическое решение достигнуть было возможно. "Сейчас же при наличии доброй воли сторон и с учётом взаимных интересов существует возможность для продолжения переговоров, но последние шаги в Совбезе ООН затруднили переговорный процесс", - указал глава МИД Ирана.

