https://1prime.ru/20251005/arakchi-863173062.html
Аракчи допустил продолжение переговоров с "евротройкой" по мирному атому
Аракчи допустил продолжение переговоров с "евротройкой" по мирному атому - 05.10.2025, ПРАЙМ
Аракчи допустил продолжение переговоров с "евротройкой" по мирному атому
Переговоры Тегерана и стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) по ядерной тематике могут быть продолжены, однако роль "евротройки" в них снизится, | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T12:28+0300
2025-10-05T12:28+0300
2025-10-05T12:28+0300
политика
иран
тегеран
великобритания
магатэ
совбез
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862563430_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_c4bc4fadff831354c80180d5e11367f7.jpg
ТЕГЕРАН, 5 окт - ПРАЙМ. Переговоры Тегерана и стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) по ядерной тематике могут быть продолжены, однако роль "евротройки" в них снизится, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "(Путь - ред.) дипломатии будет неизменно продолжен, однако порядок (проведения переговоров - ред.) и их участники в условиях сегодняшнего дня поменялись. Определенно, роль европейских стран в процессе будущих переговоров будет менее яркой и (весомость - ред.) предлога, (выдвигаемого ими для проведения - ред.) переговоров снизилась", - приводит слова министра его официальный Telegram-канал. По его словам, Каирское соглашение с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заключённое в сентябре и вырабатывавшее рамки взаимодействия агентства и Ирана с учётом ударов по иранским ядерным объектам, более недостаточно после решения "евротройки" восстановить международные санкции, Тегеран планирует принять новые решения по этому вопросу. Аракчи отметил, что "в последние месяцы" Иран вел с США как прямые, так и непрямые переговоры по ядерному досье. В ходе этих контактов, как добавил министр, озвучивались "прозрачные предложения", а дипломатическое решение достигнуть было возможно. "Сейчас же при наличии доброй воли сторон и с учётом взаимных интересов существует возможность для продолжения переговоров, но последние шаги в Совбезе ООН затруднили переговорный процесс", - указал глава МИД Ирана.
https://1prime.ru/20250828/iran-861398972.html
иран
тегеран
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862563430_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_a980f57b728f467102601399ece5fff8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, тегеран, великобритания, магатэ, совбез, оон
Политика, ИРАН, Тегеран, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МАГАТЭ, Совбез, ООН
Аракчи допустил продолжение переговоров с "евротройкой" по мирному атому
Аракчи: переговоры Ирана и стран «евротройки» могут быть продолжены