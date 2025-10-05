https://1prime.ru/20251005/bild-863178248.html
Полиция разместила лазерный радар возле ВПП аэропорта Мюнхена
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862876914_0:34:1786:1039_1920x0_80_0_0_b7f4c3a537b358c49d58a9837d0a5250.jpg
БЕРЛИН, 5 окт - ПРАЙМ. Полиция Мюнхена после инцидентов с БПЛА установила в субботу вечером лазерный радар близ одной из взлетно-посадочных полос аэропорта столицы Баварии, сообщает газета Bild. "Репортёры Bild заметили вечером два полицейских автомобиля у северной взлётно-посадочной полосы недалеко от Erdinger Allee, которые в сумерках настраивали радиолокационное и лазерное оборудование. С его помощью можно измерять расстояние до дронов", - пишет таблоид. По данным репортеров, в самом аэропорту были установлены 3 тысячи раскладушек на случай задержек рейсов. На данный момент аэропорт работает в штатном режиме, сообщается на сайте авиагавани. Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города. В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром воздушная гавань сообщила о возобновлении полетов. По информации Bild, речь якобы шла о военных разведывательных беспилотниках.
