https://1prime.ru/20251005/kot-863177870.html

На Украине "мобилизовали" кота

На Украине "мобилизовали" кота - 05.10.2025, ПРАЙМ

На Украине "мобилизовали" кота

В Киевской области сотрудники ТЦК поймали на улице кота и увезли его с собой на автомобиле, сообщает Telegram-канал Times of Ukraine. | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T15:40+0300

2025-10-05T15:40+0300

2025-10-05T15:41+0300

спецоперация на украине

украина

киевская область

владимир зеленский

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/16/841251674_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b9b64d5c80660a1747100d9dfbc1267f.jpg

МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. В Киевской области сотрудники ТЦК поймали на улице кота и увезли его с собой на автомобиле, сообщает Telegram-канал Times of Ukraine. "В Киевской области мобилизовали кота: мужчина в военной форме забрал хвостатого прямо с улицы", — гласит сообщение. На видео можно заметить, как сотрудник ТЦК крадется к коту, сидящему на скамейке, берет его на руки и быстро относит в машину, в то время как его коллега наблюдает за происходящим. В интернете широко распространяются видео, демонстрирующие насильственную мобилизацию в ВСУ, на которых видно, как украинские военкоматы задерживают мужчин, часто применяя силу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Среди прочего, был ограничен выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также с 18 мая в стране вступил в силу закон об ужесточении мер по мобилизации.

https://1prime.ru/20251005/fitso-863177035.html

https://1prime.ru/20251005/ugroza-863168352.html

украина

киевская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киевская область, владимир зеленский, всу