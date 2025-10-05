Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине "мобилизовали" кота - 05.10.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
На Украине "мобилизовали" кота
В Киевской области сотрудники ТЦК поймали на улице кота и увезли его с собой на автомобиле, сообщает Telegram-канал Times of Ukraine. | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T15:40+0300
2025-10-05T15:41+0300
спецоперация на украине
украина
киевская область
владимир зеленский
всу
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. В Киевской области сотрудники ТЦК поймали на улице кота и увезли его с собой на автомобиле, сообщает Telegram-канал Times of Ukraine. "В Киевской области мобилизовали кота: мужчина в военной форме забрал хвостатого прямо с улицы", — гласит сообщение. На видео можно заметить, как сотрудник ТЦК крадется к коту, сидящему на скамейке, берет его на руки и быстро относит в машину, в то время как его коллега наблюдает за происходящим. В интернете широко распространяются видео, демонстрирующие насильственную мобилизацию в ВСУ, на которых видно, как украинские военкоматы задерживают мужчин, часто применяя силу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Среди прочего, был ограничен выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также с 18 мая в стране вступил в силу закон об ужесточении мер по мобилизации.
украина, киевская область, владимир зеленский, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киевская область, Владимир Зеленский, ВСУ
15:40 05.10.2025 (обновлено: 15:41 05.10.2025)
 
В Киевской области сотрудники ТЦК схватили на улице кота и увезли его на машине

МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. В Киевской области сотрудники ТЦК поймали на улице кота и увезли его с собой на автомобиле, сообщает Telegram-канал Times of Ukraine.
Киевской области мобилизовали кота: мужчина в военной форме забрал хвостатого прямо с улицы", — гласит сообщение.
На видео можно заметить, как сотрудник ТЦК крадется к коту, сидящему на скамейке, берет его на руки и быстро относит в машину, в то время как его коллега наблюдает за происходящим.
В интернете широко распространяются видео, демонстрирующие насильственную мобилизацию в ВСУ, на которых видно, как украинские военкоматы задерживают мужчин, часто применяя силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Среди прочего, был ограничен выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также с 18 мая в стране вступил в силу закон об ужесточении мер по мобилизации.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиевская областьВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
