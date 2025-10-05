Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
нефть, опек
Энергетика, Нефть, ОПЕК
14:21 05.10.2025 (обновлено: 14:48 05.10.2025)
 
Россия в рамках ОПЕК+ увеличит добычу нефти в ноябре

Россия в рамках ОПЕК+ увеличит добычу нефти в ноябре до 9,532 миллиона б/с

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Россия без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу нефти в ноябре до 9,532 миллиона баррелей в сутки, Саудовская Аравия - до 10,061 миллиона баррелей в сутки, Казахстан - до 1,563 миллиона, а Ирак - до 4,255 миллиона, следует из материалов ОПЕК.
Также из сообщения ОПЕК следует, что Алжир сможет нарастить добычу до 967 тысяч баррелей, Кувейт - до 2,569 миллиона баррелей, ОАЭ - до 3,399 миллиона, Оман - до 808 тысяч.
Однако этот план не учитывает график компенсаций ранее допущенного перепроизводства, согласно которому ежемесячно восемь стран ОПЕК+ должны добывать меньше.
Таким образом, для России запланирован рост добычи в ноябре по сравнению с октябрем на 41 тысячу баррелей в сутки, Саудовской Аравии - также 41 тысячу баррелей в сутки, Казахстана - 7 тысяч баррелей в сутки, Ирака - 18 тысяч баррелей в сутки.
Алжир сможет нарастить добычу в ноябре на 4 тысячи баррелей в сутки, Кувейт - на 10 тысяч, ОАЭ - 12 тысяч, Оман - на 4 тысячи баррелей в сутки.
Итого предел нефтедобычи в ноябре для стран восьмерки вырастет на 137 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций допущенного ранее перепроизводства нефти, решили страны ОПЕК+ в воскресенье. Согласно графику, они должны ежемесячно возмещать свое превышение разрешенных уровней добычи до июля 2026 года суммарно на 4,68 миллиона баррелей в сутки. По расчетам РИА Новости, без учета компенсаций в ноябре восьмерка сможет нарастить добычу на 74 тысячи баррелей в сутки.
