Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Восьмерка ОПЕК+ может нарастить добычу нефти на 74 тысячи баррелей в сутки - 05.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251005/opek-863176228.html
Восьмерка ОПЕК+ может нарастить добычу нефти на 74 тысячи баррелей в сутки
Восьмерка ОПЕК+ может нарастить добычу нефти на 74 тысячи баррелей в сутки - 05.10.2025, ПРАЙМ
Восьмерка ОПЕК+ может нарастить добычу нефти на 74 тысячи баррелей в сутки
Восьмерка ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) сможет с учетом новых графиков компенсаций перепроизводства нарастить... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T14:27+0300
2025-10-05T14:27+0300
энергетика
нефть
саудовская аравия
оаэ
казахстан
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/83135/12/831351238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e5f32fbd3921d4fdcd95078ca902832.jpg
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Восьмерка ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) сможет с учетом новых графиков компенсаций перепроизводства нарастить добычу максимум на 74 тысячи баррелей в сутки в ноябре относительно октября, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ОПЕК. В воскресенье восьмерка "добровольцев" договорилась увеличить предел нефтедобычи без учета графика компенсаций на 137 тысяч баррелей в сутки. Однако страны также должны придерживаться графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства. Согласно нему, страны должны возместить превышение разрешенных уровней добычи до июля 2026 года суммарно на 4,68 миллиона баррелей в сутки. Согласно материалам, ОПЕК+ установил на октябрь максимально разрешенный уровень добычи для восьми стран в 33,017 миллиона баррелей в сутки. При этом в текущем месяце они должны компенсировать ранее допущенное перепроизводство суммарно на 203 тысячи баррелей в сутки. То есть фактически разрешено добывать не более 32,814 миллиона баррелей в сутки. В воскресенье ОПЕК+ принял решение увеличить разрешенный уровень добычи нефти для восьми производителей до 33,154 миллиона баррелей в сутки. Но если учесть график компенсаций, то добыча не может превышать 32,888 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, фактически разрешенный уровень вырастет на 74 тысячи баррелей в сутки.
https://1prime.ru/20251005/opek-863175910.html
саудовская аравия
оаэ
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83135/12/831351238_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_f7d0501e1d3ef8e4f1bed74aefb3ab46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, саудовская аравия, оаэ, казахстан, опек
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, КАЗАХСТАН, ОПЕК
14:27 05.10.2025
 
Восьмерка ОПЕК+ может нарастить добычу нефти на 74 тысячи баррелей в сутки

ОПЕК+ сможет нарастить добычу нефти максимум на 74 тысячи баррелей в сутки

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Работа нефтяных станков - качалок. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Восьмерка ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) сможет с учетом новых графиков компенсаций перепроизводства нарастить добычу максимум на 74 тысячи баррелей в сутки в ноябре относительно октября, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ОПЕК.
В воскресенье восьмерка "добровольцев" договорилась увеличить предел нефтедобычи без учета графика компенсаций на 137 тысяч баррелей в сутки. Однако страны также должны придерживаться графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства. Согласно нему, страны должны возместить превышение разрешенных уровней добычи до июля 2026 года суммарно на 4,68 миллиона баррелей в сутки.
Согласно материалам, ОПЕК+ установил на октябрь максимально разрешенный уровень добычи для восьми стран в 33,017 миллиона баррелей в сутки. При этом в текущем месяце они должны компенсировать ранее допущенное перепроизводство суммарно на 203 тысячи баррелей в сутки. То есть фактически разрешено добывать не более 32,814 миллиона баррелей в сутки.
В воскресенье ОПЕК+ принял решение увеличить разрешенный уровень добычи нефти для восьми производителей до 33,154 миллиона баррелей в сутки. Но если учесть график компенсаций, то добыча не может превышать 32,888 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, фактически разрешенный уровень вырастет на 74 тысячи баррелей в сутки.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Россия в рамках ОПЕК+ увеличит добычу нефти в ноябре
14:21
 
ЭнергетикаНефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОАЭКАЗАХСТАНОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала