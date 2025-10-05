https://1prime.ru/20251005/opek-863176228.html
Восьмерка ОПЕК+ может нарастить добычу нефти на 74 тысячи баррелей в сутки
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Восьмерка ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) сможет с учетом новых графиков компенсаций перепроизводства нарастить добычу максимум на 74 тысячи баррелей в сутки в ноябре относительно октября, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ОПЕК. В воскресенье восьмерка "добровольцев" договорилась увеличить предел нефтедобычи без учета графика компенсаций на 137 тысяч баррелей в сутки. Однако страны также должны придерживаться графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства. Согласно нему, страны должны возместить превышение разрешенных уровней добычи до июля 2026 года суммарно на 4,68 миллиона баррелей в сутки. Согласно материалам, ОПЕК+ установил на октябрь максимально разрешенный уровень добычи для восьми стран в 33,017 миллиона баррелей в сутки. При этом в текущем месяце они должны компенсировать ранее допущенное перепроизводство суммарно на 203 тысячи баррелей в сутки. То есть фактически разрешено добывать не более 32,814 миллиона баррелей в сутки. В воскресенье ОПЕК+ принял решение увеличить разрешенный уровень добычи нефти для восьми производителей до 33,154 миллиона баррелей в сутки. Но если учесть график компенсаций, то добыча не может превышать 32,888 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, фактически разрешенный уровень вырастет на 74 тысячи баррелей в сутки.
