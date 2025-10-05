Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Территорию избинг-отеля экс-мэра Плеса оцепили для демонтажа - 05.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251005/ples-863173411.html
Территорию избинг-отеля экс-мэра Плеса оцепили для демонтажа
Территорию избинг-отеля экс-мэра Плеса оцепили для демонтажа - 05.10.2025, ПРАЙМ
Территорию избинг-отеля экс-мэра Плеса оцепили для демонтажа
Территория одной из сетей избинг-отелей экс-мэра Плеса Алексея Шевцова, с которого прокуратура Ивановской области требует взыскать более 1 миллиарда рублей,... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T12:59+0300
2025-10-05T12:59+0300
бизнес
россия
ивановская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859986967_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c42020273e0054010b98de068f354820.jpg
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Территория одной из сетей избинг-отелей экс-мэра Плеса Алексея Шевцова, с которого прокуратура Ивановской области требует взыскать более 1 миллиарда рублей, оцеплена, домики начали разбирать, выяснил корреспондент РИА Новости. Ранее Шевцов уже выступал ответчиком по целому ряду исков органов прокуратуры. В частности, в 2024 году были удовлетворены исковые требования заместителя генерального прокурора об истребовании незаконно предоставленного Шевцову земельного участка площадью 2,3 гектара, признании самовольными постройками эксплуатировавшихся под брендом избинг-отеля объектов и обязании их снести. Работник сети в телефонном разговоре с РИА Новости подтвердил, что сеть не работает и забронировать домик нельзя. "Она (сеть - ред.) не функционирует с прошлого года", - сказал собеседник. При этом он отказался отвечать на вопрос, в чем причина приостановки деятельности. Как выяснил корреспондент РИА Новости, территория сети избинга сейчас оцеплена оградительной лентой, на месте дежурит охрана, которая не пропускает никого к домикам. Одна изба частично разобрана. На официальном сайте проекта семьи Шевцовых указано, что им также принадлежит сеть бутик-домов из 12 отреставрированных зданий. Их можно снять в аренду от двух суток, следует из данных сайта. Так, например, восстановленный дом Крыловых в Плесе обойдется в 80 тысяч рублей за сутки (за исключением новогодних праздников). По информации с сайта проекта Шевцовых, помимо домов, семья экс-мэра владеет несколькими заведениями общественного питания в центре Плеса. Как выяснил корреспондент РИА Новости, сейчас в Плесе действуют только два заведения, остальные же закрыты. Прокуратура Ивановской области требует взыскать с Шевцова более миллиарда рублей коррупционных доходов и обратить в доход государства 150 объектов недвижимости, сообщила ранее Генеральная прокуратура. В ведомстве пояснили, что на протяжении 10 лет вплоть до 2015 года Шевцов являлся депутатом местного представительного органа, а в 2010-2011 годах был главой поселения. В нарушение установленных требований он фактически монополизировал рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в городе Плесе. В бизнес-активность Шевцова были вовлечены его родственники и доверенные лица, а также организована сеть взаимосвязанных юридических лиц. С 2024 года по 2025 год из незаконной собственности и владения Шевцова и контролируемых им лиц был истребован ряд земельных участков общей площадью более 26 гектаров. Так, один из ценных земельных массивов на берегу реки Волги площадью более 20 гектаров был получен компанией Шевцова в аренду за 500 с небольшим рублей в год. Ряд земельных участков в центральной части набережной города Плеса предоставлялись Шевцову в обход конкурсных процедур и с грубыми нарушениями генерального плана, а также правил землепользования и застройки. По искам прокуратуры истребован также ряд земельных участков, первоначально предоставленных компании Шевцова бывшим главой Приволжского муниципального района Сергеем Сычевым. Впоследствии Сычев был привлечен к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями по факту получения от компании Шевцова земельных участков в пользу своих родственников.
https://1prime.ru/20250922/prokuratura-862611634.html
ивановская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859986967_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_daf6ad0d0126389c4a9a8041f5903efd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, ивановская область
Бизнес, РОССИЯ, Ивановская область
12:59 05.10.2025
 
Территорию избинг-отеля экс-мэра Плеса оцепили для демонтажа

Избинг-отель экс-мэра Плеса, у которого хотят изъять 1 млрд рублей, начали демонтировать

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРека Волга в городе Плес Ивановской области
Река Волга в городе Плес Ивановской области - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Река Волга в городе Плес Ивановской области. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Территория одной из сетей избинг-отелей экс-мэра Плеса Алексея Шевцова, с которого прокуратура Ивановской области требует взыскать более 1 миллиарда рублей, оцеплена, домики начали разбирать, выяснил корреспондент РИА Новости.
Ранее Шевцов уже выступал ответчиком по целому ряду исков органов прокуратуры. В частности, в 2024 году были удовлетворены исковые требования заместителя генерального прокурора об истребовании незаконно предоставленного Шевцову земельного участка площадью 2,3 гектара, признании самовольными постройками эксплуатировавшихся под брендом избинг-отеля объектов и обязании их снести.
Работник сети в телефонном разговоре с РИА Новости подтвердил, что сеть не работает и забронировать домик нельзя. "Она (сеть - ред.) не функционирует с прошлого года", - сказал собеседник. При этом он отказался отвечать на вопрос, в чем причина приостановки деятельности.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, территория сети избинга сейчас оцеплена оградительной лентой, на месте дежурит охрана, которая не пропускает никого к домикам. Одна изба частично разобрана.
На официальном сайте проекта семьи Шевцовых указано, что им также принадлежит сеть бутик-домов из 12 отреставрированных зданий. Их можно снять в аренду от двух суток, следует из данных сайта. Так, например, восстановленный дом Крыловых в Плесе обойдется в 80 тысяч рублей за сутки (за исключением новогодних праздников).
По информации с сайта проекта Шевцовых, помимо домов, семья экс-мэра владеет несколькими заведениями общественного питания в центре Плеса. Как выяснил корреспондент РИА Новости, сейчас в Плесе действуют только два заведения, остальные же закрыты.
Прокуратура Ивановской области требует взыскать с Шевцова более миллиарда рублей коррупционных доходов и обратить в доход государства 150 объектов недвижимости, сообщила ранее Генеральная прокуратура.
В ведомстве пояснили, что на протяжении 10 лет вплоть до 2015 года Шевцов являлся депутатом местного представительного органа, а в 2010-2011 годах был главой поселения. В нарушение установленных требований он фактически монополизировал рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в городе Плесе. В бизнес-активность Шевцова были вовлечены его родственники и доверенные лица, а также организована сеть взаимосвязанных юридических лиц.
С 2024 года по 2025 год из незаконной собственности и владения Шевцова и контролируемых им лиц был истребован ряд земельных участков общей площадью более 26 гектаров. Так, один из ценных земельных массивов на берегу реки Волги площадью более 20 гектаров был получен компанией Шевцова в аренду за 500 с небольшим рублей в год. Ряд земельных участков в центральной части набережной города Плеса предоставлялись Шевцову в обход конкурсных процедур и с грубыми нарушениями генерального плана, а также правил землепользования и застройки.
По искам прокуратуры истребован также ряд земельных участков, первоначально предоставленных компании Шевцова бывшим главой Приволжского муниципального района Сергеем Сычевым. Впоследствии Сычев был привлечен к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями по факту получения от компании Шевцова земельных участков в пользу своих родственников.
Здание Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Прокуратура требует взыскать с экс-мэра Плеса более миллиарда рублей
22 сентября, 12:42
 
БизнесРОССИЯИвановская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала