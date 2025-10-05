https://1prime.ru/20251005/putin-863188477.html

На Западе обратили внимание на незаурядную черту Путина

владимир путин

джо байден

россия

в мире

МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин всегда уважительно относится к другим лидерам, с которыми взаимодействует, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Путин очень незауряден среди мировых лидеров, он следует советской и российской традиции быть в основном вежливым по отношению к лидерам, с которыми ему приходится иметь дело", — отметил он.По мнению аналитика, российский президент придерживался этого подхода и с бывшем главой Белого дома Джо Байденом, несмотря на "поистине ужасные вещи", которые тот говорил о нем."Поэтому, когда люди говорят, что Путин вежлив и дружелюбен по отношению к Трампу, это на самом деле не сильноотличается от обычной российской дипломатической практики истиляПутина", — резюмировал Меркурис.На Западе не раз переходили на личности и оскорбляли президента России. В прошлом году на прямой линии Путин объяснил, почему не отвечает на хамские высказывания в свой адрес, словами "кто обзывается, тот сам так называется". По его словам, такие высказывания демонстрируют бессилие людей, их произносящих.

