https://1prime.ru/20251005/rakety-863165666.html

"У русских под контролем". Киеву сообщили плохую новость о ракетах Tomahawk

"У русских под контролем". Киеву сообщили плохую новость о ракетах Tomahawk - 05.10.2025, ПРАЙМ

"У русских под контролем". Киеву сообщили плохую новость о ракетах Tomahawk

США не планируют отправлять ракеты Tomahawk на Украину, невзирая на недавние спекуляции на эту тему. Такое мнение было высказано бывшим аналитиком ЦРУ Рэем... | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T05:48+0300

2025-10-05T05:48+0300

2025-10-05T05:59+0300

спецоперация на украине

украина

киев

сша

джей ди вэнс

дональд трамп

владимир путин

цру

fox news

валдай

https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_12:0:1489:831_1920x0_80_0_0_7ddc577b09b92f8015b10aedb2c84585.jpg

МОСКВА, 5 сентября - ПРАЙМ. США не планируют отправлять ракеты Tomahawk на Украину, невзирая на недавние спекуляции на эту тему. Такое мнение было высказано бывшим аналитиком ЦРУ Рэем Макговерном в передаче на YouTube-канале Judging Freedom. "Ракеты Tomahawk никогда не попадут на Украину. <…> К тому же у США нет этих ракет в запасе, и я не уверен, что вообще существуют такие ракеты с ядерными возможностями, которые Вашингтон мог бы передать Украине", — отметил эксперт. Также он подчеркнул, что Украина не располагает специалистами, способными управлять этими ракетами, а США заявили о возможной передаче Tomahawk Киеву, только чтобы порадовать "европейских друзей".Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил в эфире телеканала Fox News, что Белый дом обсуждает возможность отправки крылатых ракет Tomahawk на Украину. Но финальное решение остается за президентом страны Дональдом Трампом.В четверг президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. Также он отметил, что поставка Украине этих ракет не изменит ситуацию на поле боя.Россия считает, что поставки киевскому режиму вооружений мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Москве неоднократно отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных.

https://1prime.ru/20251004/putin-863154556.html

украина

киев

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, сша, джей ди вэнс, дональд трамп, владимир путин, цру, fox news, валдай, ракеты