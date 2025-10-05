Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"У русских под контролем". Киеву сообщили плохую новость о ракетах Tomahawk
Спецоперация на Украине
"У русских под контролем". Киеву сообщили плохую новость о ракетах Tomahawk
2025-10-05T05:48+0300
2025-10-05T05:59+0300
спецоперация на украине
украина
киев
сша
джей ди вэнс
дональд трамп
владимир путин
цру
fox news
валдай
украина
киев
сша
украина, киев, сша, джей ди вэнс, дональд трамп, владимир путин, цру, fox news, валдай, ракеты
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, США, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЦРУ, Fox News, Валдай, ракеты
05:48 05.10.2025 (обновлено: 05:59 05.10.2025)
 
"У русских под контролем". Киеву сообщили плохую новость о ракетах Tomahawk

Аналитик Макговерн: США никогда не поставят ракеты Tomahawk Украине

МОСКВА, 5 сентября - ПРАЙМ. США не планируют отправлять ракеты Tomahawk на Украину, невзирая на недавние спекуляции на эту тему. Такое мнение было высказано бывшим аналитиком ЦРУ Рэем Макговерном в передаче на YouTube-канале Judging Freedom.
"Ракеты Tomahawk никогда не попадут на Украину. <…> К тому же у США нет этих ракет в запасе, и я не уверен, что вообще существуют такие ракеты с ядерными возможностями, которые Вашингтон мог бы передать Украине", — отметил эксперт.
Также он подчеркнул, что Украина не располагает специалистами, способными управлять этими ракетами, а США заявили о возможной передаче Tomahawk Киеву, только чтобы порадовать "европейских друзей".
Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил в эфире телеканала Fox News, что Белый дом обсуждает возможность отправки крылатых ракет Tomahawk на Украину. Но финальное решение остается за президентом страны Дональдом Трампом.
В четверг президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. Также он отметил, что поставка Украине этих ракет не изменит ситуацию на поле боя.
Россия считает, что поставки киевскому режиму вооружений мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Москве неоднократно отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиевСШАДжей Ди ВэнсДональд ТрампВладимир ПутинЦРУFox NewsВалдайракеты
 
 
