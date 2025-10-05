https://1prime.ru/20251005/reestr-863166461.html
Звезда "Папиных дочек" попал в реестр неплательщиков алиментов
Звезда "Папиных дочек" попал в реестр неплательщиков алиментов - 05.10.2025, ПРАЙМ
Звезда "Папиных дочек" попал в реестр неплательщиков алиментов
Актер Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале "Папины дочки", попал в реестр злостных неплательщиков алиментов, а общая сумма его долга превышает... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T08:07+0300
2025-10-05T08:07+0300
2025-10-05T08:07+0300
бизнес
общество
рф
фссп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_169d53c7141e1d60bd1a90aa4a8531a1.jpg
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Актер Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале "Папины дочки", попал в реестр злостных неплательщиков алиментов, а общая сумма его долга превышает 2,3 миллиона рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В конце августа РИА Новости со ссылкой на материалы приставов передавало, что Казаков должен более 1,8 миллиона рублей, из них по кредитам - более 1,3 миллиона рублей. Вместе с тем 8 сентября Казаков был внесен в реестр неплательщиков алиментов, его задолженность составляет 224 тысячи рублей. По данным на 4 октября, общая сумма задолженности Казакова по семи исполнительным производствам превышает 2,3 миллиона рублей, из которых по "кредитным платежам (кроме ипотеки)" уже почти составляет 1,8 миллиона рублей. При этом приставы возобновили производство по взысканию кредитной задолженности на 502 тысячи рублей, которое ранее значилось прекращенным. Реестр злостных неплательщиков алиментов заработал в мае. Как ранее рассказывал РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов, изначально в него были внесены данные о 190 тысячах должников, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности, либо тех, кто находится в розыске.
https://1prime.ru/20250825/alimenty-861192770.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_32a456d40681f21b0012c781a4ac538a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , рф, фссп
Бизнес, Общество , РФ, ФССП
Звезда "Папиных дочек" попал в реестр неплательщиков алиментов
Актера Михаила Казакова внесли в реестр злостных неплательщиков алиментов
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Актер Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале "Папины дочки", попал в реестр злостных неплательщиков алиментов, а общая сумма его долга превышает 2,3 миллиона рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В конце августа РИА Новости со ссылкой на материалы приставов передавало, что Казаков должен более 1,8 миллиона рублей, из них по кредитам - более 1,3 миллиона рублей.
Вместе с тем 8 сентября Казаков был внесен в реестр неплательщиков алиментов, его задолженность составляет 224 тысячи рублей.
По данным на 4 октября, общая сумма задолженности Казакова по семи исполнительным производствам превышает 2,3 миллиона рублей, из которых по "кредитным платежам (кроме ипотеки)" уже почти составляет 1,8 миллиона рублей. При этом приставы возобновили производство по взысканию кредитной задолженности на 502 тысячи рублей, которое ранее значилось прекращенным.
Реестр злостных неплательщиков алиментов заработал в мае. Как ранее рассказывал РИА Новости директор ФССП РФ
Дмитрий Аристов, изначально в него были внесены данные о 190 тысячах должников, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности, либо тех, кто находится в розыске.
Адвокат рассказала, как повысить алименты на ребенка