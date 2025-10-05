На Украине могут начать вручать повестки по реестру избирателей

https://1prime.ru/20251005/timochko-863179436.html

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Военкоматы на Украине могут начать вручать повестки военнообязанным гражданам по реестру избирателей, который считается наиболее точной базой, заявил глава совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. "Для того, чтобы мобилизация была эффективной, она должна опираться на какую-то информационную базу. Для того, чтобы понимать, с кем работать, нужно понимать то, кто эти люди. Поэтому и получается информация из разных реестров. У нас самый точный и полный - реестр избирателей. Он чаще всего обновлялся. Как минимум – до войны. Это нормальный процесс, это будет помогать быстрее действовать на местах", - приводит слова Тимочко украинское издание "Страна.ua". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

