Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине могут начать вручать повестки по реестру избирателей - 05.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251005/timochko-863179436.html
На Украине могут начать вручать повестки по реестру избирателей
На Украине могут начать вручать повестки по реестру избирателей - 05.10.2025, ПРАЙМ
На Украине могут начать вручать повестки по реестру избирателей
Военкоматы на Украине могут начать вручать повестки военнообязанным гражданам по реестру избирателей, который считается наиболее точной базой, заявил глава... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T16:59+0300
2025-10-05T16:59+0300
спецоперация на украине
общество
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Военкоматы на Украине могут начать вручать повестки военнообязанным гражданам по реестру избирателей, который считается наиболее точной базой, заявил глава совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. "Для того, чтобы мобилизация была эффективной, она должна опираться на какую-то информационную базу. Для того, чтобы понимать, с кем работать, нужно понимать то, кто эти люди. Поэтому и получается информация из разных реестров. У нас самый точный и полный - реестр избирателей. Он чаще всего обновлялся. Как минимум – до войны. Это нормальный процесс, это будет помогать быстрее действовать на местах", - приводит слова Тимочко украинское издание "Страна.ua". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
https://1prime.ru/20251004/zelenskiy-863160396.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, всу
Спецоперация на Украине, Общество , УКРАИНА, ВСУ
16:59 05.10.2025
 
На Украине могут начать вручать повестки по реестру избирателей

Тимочко: на Украине могут начать вручать повестки по реестру избирателей

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Военкоматы на Украине могут начать вручать повестки военнообязанным гражданам по реестру избирателей, который считается наиболее точной базой, заявил глава совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
"Для того, чтобы мобилизация была эффективной, она должна опираться на какую-то информационную базу. Для того, чтобы понимать, с кем работать, нужно понимать то, кто эти люди. Поэтому и получается информация из разных реестров. У нас самый точный и полный - реестр избирателей. Он чаще всего обновлялся. Как минимум – до войны. Это нормальный процесс, это будет помогать быстрее действовать на местах", - приводит слова Тимочко украинское издание "Страна.ua".
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
"Должны умереть". В Раде обрушились на Зеленского из‑за ситуации в ВСУ
Вчера, 20:05
 
Спецоперация на УкраинеОбществоУКРАИНАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала