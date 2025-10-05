Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, какой удар грозит Украине от союзника - 05.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251005/ukraina-863178077.html
СМИ раскрыли, какой удар грозит Украине от союзника
СМИ раскрыли, какой удар грозит Украине от союзника - 05.10.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, какой удар грозит Украине от союзника
Победа оппозиционного движения ANO под руководством Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии указывает на отказ Праги от поддержки Украины, сообщает The... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T15:53+0300
2025-10-05T15:53+0300
спецоперация на украине
украина
чехия
киев
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Победа оппозиционного движения ANO под руководством Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии указывает на отказ Праги от поддержки Украины, сообщает The Guardian."Эта победа знаменует собой политическое возвращение Бабиша, занимавшего пост премьер-министра с 2017 по 2021 год. Ожидается, что он направит страну на путь отказа от поддержки Украины, схожий с пророссийски настроенными Венгрией и Словакией", — говорится в публикации.Отмечается, что в ходе предвыборной кампании партия ANO обещала увеличить расходы на социальное обеспечение и сократить иностранную помощь, включая поддержку Украины.Основанное и возглавляемое Бабишем движение ANO одержало уверенную победу на выборах, прошедших в субботу, получив 34,51% голосов. По данным СМИ, это обеспечит им 81 из 200 возможных мандатов в парламенте. Коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая действующим премьер-министром Петром Фиалой, заняла второе место с 23,36% голосов.Позиция Бабиша по Украине Согласно информации СМИ, Бабиш высказывался против сбора крупнокалиберных артиллерийских снарядов для ВСУ. В 2024 году Чехия инициировала проект с участием западных государств. За тот год Киеву передали более полутора миллионов боеприпасов. В мае президент Петр Павел сообщил о планах на 2025 год, предполагающих поставку Киеву около 1,8 миллиона снарядов. Согласно данным New York Times, это важный источник снабжения для ВСУ. Оппозиционное движение "Акция недовольных граждан" выражает недовольство этой программой, ссылаясь на её высокую стоимость и непрозрачность из-за теневых соглашений. Бабиш подчеркивал, что чешское правительство должно больше уделять внимание внутренней политике вместо проблем Украины. Он критиковал предложение министра обороны Яны Черноховой о создании военной базы США на территории страны. Также политик отверг согласованное увеличение оборонных расходов НАТО и поставил под сомнение обязательство альянса о взаимопомощи.
https://1prime.ru/20251005/kot-863177870.html
https://1prime.ru/20251005/fitso-863177035.html
украина
чехия
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, чехия, киев, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЧЕХИЯ, Киев, ВСУ
15:53 05.10.2025
 
СМИ раскрыли, какой удар грозит Украине от союзника

The Guardian: победа Бабиша на выборах означает отказ Чехии от поддержки Киева

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Победа оппозиционного движения ANO под руководством Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии указывает на отказ Праги от поддержки Украины, сообщает The Guardian.
"Эта победа знаменует собой политическое возвращение Бабиша, занимавшего пост премьер-министра с 2017 по 2021 год. Ожидается, что он направит страну на путь отказа от поддержки Украины, схожий с пророссийски настроенными Венгрией и Словакией", — говорится в публикации.
Украинский флаг
На Украине "мобилизовали" кота
15:40
Отмечается, что в ходе предвыборной кампании партия ANO обещала увеличить расходы на социальное обеспечение и сократить иностранную помощь, включая поддержку Украины.
Основанное и возглавляемое Бабишем движение ANO одержало уверенную победу на выборах, прошедших в субботу, получив 34,51% голосов. По данным СМИ, это обеспечит им 81 из 200 возможных мандатов в парламенте. Коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая действующим премьер-министром Петром Фиалой, заняла второе место с 23,36% голосов.

Позиция Бабиша по Украине

Согласно информации СМИ, Бабиш высказывался против сбора крупнокалиберных артиллерийских снарядов для ВСУ.
В 2024 году Чехия инициировала проект с участием западных государств. За тот год Киеву передали более полутора миллионов боеприпасов. В мае президент Петр Павел сообщил о планах на 2025 год, предполагающих поставку Киеву около 1,8 миллиона снарядов. Согласно данным New York Times, это важный источник снабжения для ВСУ.
Оппозиционное движение "Акция недовольных граждан" выражает недовольство этой программой, ссылаясь на её высокую стоимость и непрозрачность из-за теневых соглашений. Бабиш подчеркивал, что чешское правительство должно больше уделять внимание внутренней политике вместо проблем Украины. Он критиковал предложение министра обороны Яны Черноховой о создании военной базы США на территории страны.
Также политик отверг согласованное увеличение оборонных расходов НАТО и поставил под сомнение обязательство альянса о взаимопомощи.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Конфликт на Украине мог бы давно закончиться, считает Фицо
14:56
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЧЕХИЯКиевВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала