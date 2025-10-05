СМИ раскрыли, какой удар грозит Украине от союзника
The Guardian: победа Бабиша на выборах означает отказ Чехии от поддержки Киева
Украинский флаг, Киев
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Победа оппозиционного движения ANO под руководством Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии указывает на отказ Праги от поддержки Украины, сообщает The Guardian.
Отмечается, что в ходе предвыборной кампании партия ANO обещала увеличить расходы на социальное обеспечение и сократить иностранную помощь, включая поддержку Украины.
Основанное и возглавляемое Бабишем движение ANO одержало уверенную победу на выборах, прошедших в субботу, получив 34,51% голосов. По данным СМИ, это обеспечит им 81 из 200 возможных мандатов в парламенте. Коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая действующим премьер-министром Петром Фиалой, заняла второе место с 23,36% голосов.
Позиция Бабиша по Украине
Согласно информации СМИ, Бабиш высказывался против сбора крупнокалиберных артиллерийских снарядов для ВСУ.
В 2024 году Чехия инициировала проект с участием западных государств. За тот год Киеву передали более полутора миллионов боеприпасов. В мае президент Петр Павел сообщил о планах на 2025 год, предполагающих поставку Киеву около 1,8 миллиона снарядов. Согласно данным New York Times, это важный источник снабжения для ВСУ.
Оппозиционное движение "Акция недовольных граждан" выражает недовольство этой программой, ссылаясь на её высокую стоимость и непрозрачность из-за теневых соглашений. Бабиш подчеркивал, что чешское правительство должно больше уделять внимание внутренней политике вместо проблем Украины. Он критиковал предложение министра обороны Яны Черноховой о создании военной базы США на территории страны.
Также политик отверг согласованное увеличение оборонных расходов НАТО и поставил под сомнение обязательство альянса о взаимопомощи.