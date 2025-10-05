Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине попытались оправдаться из-за "мобилизации" кота - 05.10.2025
Спецоперация на Украине
На Украине попытались оправдаться из-за "мобилизации" кота
На Украине попытались оправдаться из-за "мобилизации" кота
В территориальном центре комплектования Киевской области отвергают обвинения в "мобилизации" кота, зафиксированной камерой видеонаблюдения, сообщает "Страна.ua" | 05.10.2025
2025-10-05T17:43+0300
2025-10-05T17:43+0300
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. В территориальном центре комплектования Киевской области отвергают обвинения в "мобилизации" кота, зафиксированной камерой видеонаблюдения, сообщает "Страна.ua" в Telegram."То, что в похищении кота все и сразу обвинили ТЦК, свидетельствует о тяжелом мировоззренческом пороке нашего общества", — заявили представители украинского военкомата, назвав это "худшим, что вообще могло произойти".Они также задумались над вопросом, кто заставил украинцев "ненавидеть тех, кто формирует &lt;…&gt; войско". Ранее Times of Ukraine сообщило, что в Киевской области сотрудники территориального центра комплектования поймали на улице кота и уехали вместе с ним на автомобиле. На видео можно заметить, как сотрудник ТЦК крадется к коту, сидящему на скамейке, берет его на руки и быстро относит в машину, в то время как его коллега наблюдает за происходящим.В сети активно распространяются видео, на которых запечатлена насильственная мобилизация в ВСУ: украинские военкоматы увозят мужчин в микроавтобусах, часто применяя силу и избивая задержанных. Молодые мужчины на Украине пытаются избежать призыва различными способами: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся в своих домах и не выходят на улицу. Агрессивные действия военкоматов в отношении лиц, подлежащих мобилизации, постоянно вызывают скандалы и протесты в украинском обществе. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщил, что случаи нарушения со стороны военкомов стали массовыми. По его словам, представители военкоматов превышают свои полномочия, применяют физическое насилие, сбивают людей автомобилями и создают аварийные ситуации на дорогах для остановки граждан.
17:43 05.10.2025
 
На Украине попытались оправдаться из-за "мобилизации" кота

Киевский областной ТЦК попытался оправдаться за похищение кота, снятое на видео

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские флаги
Украинские флаги - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Украинские флаги. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. В территориальном центре комплектования Киевской области отвергают обвинения в "мобилизации" кота, зафиксированной камерой видеонаблюдения, сообщает "Страна.ua" в Telegram.
"То, что в похищении кота все и сразу обвинили ТЦК, свидетельствует о тяжелом мировоззренческом пороке нашего общества", — заявили представители украинского военкомата, назвав это "худшим, что вообще могло произойти".
Они также задумались над вопросом, кто заставил украинцев "ненавидеть тех, кто формирует <…> войско".
Ранее Times of Ukraine сообщило, что в Киевской области сотрудники территориального центра комплектования поймали на улице кота и уехали вместе с ним на автомобиле. На видео можно заметить, как сотрудник ТЦК крадется к коту, сидящему на скамейке, берет его на руки и быстро относит в машину, в то время как его коллега наблюдает за происходящим.
В сети активно распространяются видео, на которых запечатлена насильственная мобилизация в ВСУ: украинские военкоматы увозят мужчин в микроавтобусах, часто применяя силу и избивая задержанных. Молодые мужчины на Украине пытаются избежать призыва различными способами: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся в своих домах и не выходят на улицу.
Агрессивные действия военкоматов в отношении лиц, подлежащих мобилизации, постоянно вызывают скандалы и протесты в украинском обществе.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщил, что случаи нарушения со стороны военкомов стали массовыми. По его словам, представители военкоматов превышают свои полномочия, применяют физическое насилие, сбивают людей автомобилями и создают аварийные ситуации на дорогах для остановки граждан.
Спецоперация на Украине
 
 
