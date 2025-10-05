https://1prime.ru/20251005/ukraina-863181174.html

На Украине попытались оправдаться из-за "мобилизации" кота

На Украине попытались оправдаться из-за "мобилизации" кота - 05.10.2025, ПРАЙМ

На Украине попытались оправдаться из-за "мобилизации" кота

В территориальном центре комплектования Киевской области отвергают обвинения в "мобилизации" кота, зафиксированной камерой видеонаблюдения, сообщает "Страна.ua" | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T17:43+0300

2025-10-05T17:43+0300

2025-10-05T17:43+0300

спецоперация на украине

украина

киевская область

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg

МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. В территориальном центре комплектования Киевской области отвергают обвинения в "мобилизации" кота, зафиксированной камерой видеонаблюдения, сообщает "Страна.ua" в Telegram."То, что в похищении кота все и сразу обвинили ТЦК, свидетельствует о тяжелом мировоззренческом пороке нашего общества", — заявили представители украинского военкомата, назвав это "худшим, что вообще могло произойти".Они также задумались над вопросом, кто заставил украинцев "ненавидеть тех, кто формирует <…> войско". Ранее Times of Ukraine сообщило, что в Киевской области сотрудники территориального центра комплектования поймали на улице кота и уехали вместе с ним на автомобиле. На видео можно заметить, как сотрудник ТЦК крадется к коту, сидящему на скамейке, берет его на руки и быстро относит в машину, в то время как его коллега наблюдает за происходящим.В сети активно распространяются видео, на которых запечатлена насильственная мобилизация в ВСУ: украинские военкоматы увозят мужчин в микроавтобусах, часто применяя силу и избивая задержанных. Молодые мужчины на Украине пытаются избежать призыва различными способами: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся в своих домах и не выходят на улицу. Агрессивные действия военкоматов в отношении лиц, подлежащих мобилизации, постоянно вызывают скандалы и протесты в украинском обществе. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщил, что случаи нарушения со стороны военкомов стали массовыми. По его словам, представители военкоматов превышают свои полномочия, применяют физическое насилие, сбивают людей автомобилями и создают аварийные ситуации на дорогах для остановки граждан.

https://1prime.ru/20251005/ukraina-863178077.html

https://1prime.ru/20251005/zelenskiy-863179215.html

украина

киевская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киевская область, всу