В США сделали признание из-за российских ударов по Украине

В США сделали признание из-за российских ударов по Украине

2025-10-05T17:52+0300

МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Американские системы Patriot не справляются с отражением российских ракетных ударов по Украине, передает The Washington Post."Даже эти системы не смогли предотвратить некоторые недавние атаки", — говорится в статье.Издание подчеркивает, что несмотря на это, Patriot является единственной системой ПВО, способной перехватывать российские баллистические ракеты над территорией Украины.Ранее Министерство обороны сообщило, что российские военные осуществили массированный удар высокоточным оружием большой дальности с наземным, морским и воздушным базированием, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также ударные беспилотники по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газовой и энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Цели атаки были достигнуты, все назначенные объекты противника поражены, заявили в ведомстве. В ночь на воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в Чернигове, Ровно, Ивано-Франковске, Львове и Хмельницкой области.

