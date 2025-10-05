Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США сделали признание из-за российских ударов по Украине - 05.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251005/ukraina-863182134.html
В США сделали признание из-за российских ударов по Украине
В США сделали признание из-за российских ударов по Украине - 05.10.2025, ПРАЙМ
В США сделали признание из-за российских ударов по Украине
Американские системы Patriot не справляются с отражением российских ракетных ударов по Украине, передает The Washington Post. | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T17:52+0300
2025-10-05T17:52+0300
спецоперация на украине
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Американские системы Patriot не справляются с отражением российских ракетных ударов по Украине, передает The Washington Post."Даже эти системы не смогли предотвратить некоторые недавние атаки", — говорится в статье.Издание подчеркивает, что несмотря на это, Patriot является единственной системой ПВО, способной перехватывать российские баллистические ракеты над территорией Украины.Ранее Министерство обороны сообщило, что российские военные осуществили массированный удар высокоточным оружием большой дальности с наземным, морским и воздушным базированием, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также ударные беспилотники по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газовой и энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Цели атаки были достигнуты, все назначенные объекты противника поражены, заявили в ведомстве. В ночь на воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в Чернигове, Ровно, Ивано-Франковске, Львове и Хмельницкой области.
https://1prime.ru/20251005/ukraina-863181174.html
https://1prime.ru/20251005/ukraina-863178077.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина
Спецоперация на Украине, УКРАИНА
17:52 05.10.2025
 
В США сделали признание из-за российских ударов по Украине

WP: комплексы Patriot на Украине не справляются с отражением российских атак

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Американские системы Patriot не справляются с отражением российских ракетных ударов по Украине, передает The Washington Post.
"Даже эти системы не смогли предотвратить некоторые недавние атаки", — говорится в статье.
Украинские флаги - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
На Украине попытались оправдаться из-за "мобилизации" кота
17:43
Издание подчеркивает, что несмотря на это, Patriot является единственной системой ПВО, способной перехватывать российские баллистические ракеты над территорией Украины.
Ранее Министерство обороны сообщило, что российские военные осуществили массированный удар высокоточным оружием большой дальности с наземным, морским и воздушным базированием, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также ударные беспилотники по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газовой и энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу.
Цели атаки были достигнуты, все назначенные объекты противника поражены, заявили в ведомстве.
В ночь на воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в Чернигове, Ровно, Ивано-Франковске, Львове и Хмельницкой области.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
СМИ раскрыли, какой удар грозит Украине от союзника
15:53
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала