Офис Зеленского пытается монополизировать поставки дронов, заявили силовики - 05.10.2025
Офис Зеленского пытается монополизировать поставки дронов, заявили силовики
2025-10-05T22:17+0300
2025-10-05T22:17+0300
22:17 05.10.2025
 
Офис Зеленского пытается монополизировать поставки дронов, заявили силовики

Силовики заявили о попытках офиса Зеленского монополизировать поставки БПЛА в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Офис Владимира Зеленского пытается монополизировать поставки беспилотников в украинскую армию, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В этой связи силовики напомнили о недавнем расформировании роты ударных беспилотников госпогранслужбы Украины после критики в адрес военно-политического руководства страны. О роспуске роты сообщал радиоинженер и эксперт по аэроразведке ВСУ Юрий Касьянов. Он утверждал, что это произошло по приказу офиса Зеленского. Ранее Касьянов регулярно критиковал военно-политическое руководство Украины.
По словам Касьянова, роспуску его подразделения способствовал лично глава офиса Зеленского Андрей Ермак, а причиной ликвидации стали критика Касьяновым украинского так называемого дрона-ракеты "Паляница", а также государственных закупок БПЛА у аффилированной с Ермаком фирмы Fire Point, отметили силовики.
"Озвученные факты говорят о том, что это вызвано попытками офиса президента взять под контроль денежные потоки с закупок дронов и монополизировать поставки БПЛА фирмами, связанными с главой офиса Зеленского", - указали в российских силовых структурах.
Там добавили, что высвободившийся личный состав "можно распихать в лояльные офису подразделения, отчитавшись об успешном проведении реформы и укомплектовании всех расчетов".
"Подобными действиями киевский режим дает понять всем, что если ты поддерживаешь курс офиса Зеленского и Ермака, то все будет хорошо, если же нет - тебя ждет беседа с СБУ", - указали в российских силовых структурах.
