"Русские повсюду". На Западе выступили с дерзким обращением - 05.10.2025
Спецоперация на Украине
"Русские повсюду". На Западе выступили с дерзким обращением
"Русские повсюду". На Западе выступили с дерзким обращением
Ответственность за последствия стремления сдержать и ослабить Россию лежит на НАТО и Евросоюзе, заявил британский журналист Уоррен Торнтон в социальной сети X. | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T19:50+0300
2025-10-05T19:50+0300
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Ответственность за последствия стремления сдержать и ослабить Россию лежит на НАТО и Евросоюзе, заявил британский журналист Уоррен Торнтон в социальной сети X."Дорогие НАТО и ЕС. Пока вы повсюду видите русских: в море, воздухе, на ваших задних дворах, в компьютерах и даже в шкафах, мы, простые люди, продолжаем бороться с проблемами нашей повседневной жизни. &lt;…&gt; Никто не упустил, что именно вы несете ответственность за эту борьбу. Каждый раз, обвиняя Россию, вы забиваете еще один гвоздь в крышку своего гроба", — написал он.Журналист также подчеркнул, что НАТО и ЕС не спрашивали у граждан европейских стран, "готовы ли они пойти на такие жертвы".Запад усилил санкции против России в ответ на события на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине Евросоюз уже принял 18 пакетов санкций против России.Российская сторона неоднократно заявляла, что страна справится с внешним давлением, которое Запад оказывал на нее на протяжении нескольких лет. В Москве подчеркивали, что Запад не хочет признавать провал санкций против России. И в самих западных странах звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный ущерб мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшение жизни миллионов людей.
19:50 05.10.2025
 
"Русские повсюду". На Западе выступили с дерзким обращением

Торнтон назвал НАТО и Евросоюз ответственными за страдания европейцев

МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Ответственность за последствия стремления сдержать и ослабить Россию лежит на НАТО и Евросоюзе, заявил британский журналист Уоррен Торнтон в социальной сети X.
"Дорогие НАТО и ЕС. Пока вы повсюду видите русских: в море, воздухе, на ваших задних дворах, в компьютерах и даже в шкафах, мы, простые люди, продолжаем бороться с проблемами нашей повседневной жизни. <…> Никто не упустил, что именно вы несете ответственность за эту борьбу. Каждый раз, обвиняя Россию, вы забиваете еще один гвоздь в крышку своего гроба", — написал он.
Журналист также подчеркнул, что НАТО и ЕС не спрашивали у граждан европейских стран, "готовы ли они пойти на такие жертвы".
Запад усилил санкции против России в ответ на события на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине Евросоюз уже принял 18 пакетов санкций против России.
Российская сторона неоднократно заявляла, что страна справится с внешним давлением, которое Запад оказывал на нее на протяжении нескольких лет. В Москве подчеркивали, что Запад не хочет признавать провал санкций против России. И в самих западных странах звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный ущерб мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшение жизни миллионов людей.
