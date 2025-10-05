"Настанет время им платить". Зачем мир копит золото

МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Процесс дедолларизации финансовых отношений усилился в 2022 году. В ситуации, когда российские золотовалютные активы оказались заблокированными на Западе, наблюдающие за этим процессом страны серьезно снизили доверие к сложившейся валютно-финансовой системе мира. Возникло понимание – нужны альтернативы, а пока их нет в условиях геополитической напряженности следует минимизировать свои риски приобретением самого надежного и исторически проверенного актива – золота.Случившаяся корректировка предпочтений центральных банков ярче всего наблюдается при сравнении объемов казначейских облигаций США (официально признанных безрисковым активом в системе финансового менеджмента зарубежных стран) с имеющимися объемами золота. Так, стоимость казначейских облигаций центральных банков оценивается в 3,5 трлн долл., при том, что золота у них по официальным данным имеется на 36,7 тыс. тонн или 4,5 трлн долл. Почему так произошло?Причин несколько:Исторически нынешняя ситуация очень похожа на ситуацию 1970-х годов, когда финансовые потрясения, высокая инфляция и геополитические изменения сделали золото основным стратегическим резервным активом для центральных банков. Например, в фарватере идет центральный банк Китая, стабильно увеличивающий закупки золота уже несколько месяцев подряд.Но можно ли сказать, что сформировалось устойчивое недоверие к доллару и это его конец?И да, и нет.Да, поскольку действительно ряд государств и их центральных банков переориентируются на альтернативы, понимая при этом, что не все фиатные валюты одинаковы – доверие к ним формируется на основе стабильно функционирующего центрального банка, способности контролировать инфляцию и других параметров денежно-кредитной политики, отсутствия внешнего давления и множества других факторов.Нет, поскольку доллар остается главной резервной валютой мира, а переход от него к альтернативам будет долгим, многоступенчатым и болезненным. Т.е. на сегодняшний день востребованы: доллар (в меньшей степени евро), наращиваемая составляющая физического золота, а также другие резервные активы.Что же в перспективе может заменить доллар?Из уже применяемых на практике – криптовалюты. Локально это уже происходит, но едва ли они смогут стать долгосрочной альтернативой. Во-первых, потому что они запрещены законодательством многих стран для хождения в качестве платежного средства. Во-вторых, они крайне волатильны, колебания цены огромны по сравнению с традиционными активами. В-третьих, это неконтролируемый инструмент центральными банками, несущий риски дестабилизации банковской и в целом финансовой системы любого государства. Существует отдельное мнение, что криптовалюты являются "пылесосом" избыточной долларовой ликвидности. Когда есть дешевые доллары – они идут на покупку криптовалют, замораживаются и не работают в реальной экономике. Когда на криптовалюты цены падают – вложенные средства не возвращаются обратно, обнуляются, например, из-за схлопывания балансов, при банкротстве фондов или даже отдельных бирж. Снижается общая масса денег в экономике, включая и долговые обязательства.Другая альтернатива – цифровые валюты центральных банков (CBDC). При наличии доверия к этому платежному инструменту он может стать частью резервной архитектуры.Ограничение в том, что как внутри стран есть противники их введения (и их доводы вполне обоснованы), так и вовне на себя обращает внимание тот факт, что цифровой характер не решает проблемы доверия – нужен некий институциональный фундамент. Будет ли он достигнут – сказать сложно, все упирается в международные договоренности. Поиск консенсуса происходит на наших глазах.Существующая практика – в рамках БРИКС уже реализуется альтернатива доллару. Строится система, объединяющая национальные платежные системы – децентрализованная, гибкая и распределенная. Каждая страна сможет контролировать свой сегмент, нет излишней централизации (как у SWIFT). Блоковая валюта пока не запускается, в ней в настоящее время нет необходимости. Но чтобы конкурировать с долларом, нужна большая экономика, стабильность, развитая финансовая инфраструктура, доверие, поэтому интеграционная задача на будущее актуальна.Поэтому сейчас и в ближайшее время стоит предположить, что доллар сохранит за собой статус главной резервной валюты в международных расчетах. Доминирование валюты - это не только экономический, но и политический, институциональный фактор. При этом золото в большей степени является средством сохранения стоимости, снижения рисков, хотя история хранит в себе примеры, когда в условиях военно-политических столкновений и оно вполне может стать безусловным платежным средством. Будем надеяться, что до крайностей мир не дойдет, но, как гласит древнеримская мудрость, хочешь мира – готовься к войне.Автор: Михаил Гордиенко, к.э.н., профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова
Случившаяся корректировка предпочтений центральных банков ярче всего наблюдается при сравнении объемов казначейских облигаций США (официально признанных безрисковым активом в системе финансового менеджмента зарубежных стран) с имеющимися объемами золота. Так, стоимость казначейских облигаций центральных банков оценивается в 3,5 трлн долл., при том, что золота у них по официальным данным имеется на 36,7 тыс. тонн или 4,5 трлн долл. Почему так произошло?
Причин несколько:
минимизация валютного риска – если раньше доллар был самым безопасным резервным активом, то теперь геополитика, санкционное противостояние (инициированное самими США) и риск заморозки активов создают желание диверсифицировать валютную корзину;
инфляция и инфляционные ожидания в совокупности снижают доходность облигаций, при этом если инфляция выше номинальной доходности по облигациям, последние теряют привлекательность в качестве эффективной инвестиции;
системная нестабильность финансовой системы США – характеризуется ростом государственного долга, дефицита бюджета, девальвации доллара и пр.
Исторически нынешняя ситуация очень похожа на ситуацию 1970-х годов, когда финансовые потрясения, высокая инфляция и геополитические изменения сделали золото основным стратегическим резервным активом для центральных банков. Например, в фарватере идет центральный банк Китая, стабильно увеличивающий закупки золота уже несколько месяцев подряд.
Но можно ли сказать, что сформировалось устойчивое недоверие к доллару и это его конец?
И да, и нет.
Да, поскольку действительно ряд государств и их центральных банков переориентируются на альтернативы, понимая при этом, что не все фиатные валюты одинаковы – доверие к ним формируется на основе стабильно функционирующего центрального банка, способности контролировать инфляцию и других параметров денежно-кредитной политики, отсутствия внешнего давления и множества других факторов.
Нет, поскольку доллар остается главной резервной валютой мира, а переход от него к альтернативам будет долгим, многоступенчатым и болезненным. Т.е. на сегодняшний день востребованы: доллар (в меньшей степени евро), наращиваемая составляющая физического золота, а также другие резервные активы.
Что же в перспективе может заменить доллар?
Из уже применяемых на практике – криптовалюты. Локально это уже происходит, но едва ли они смогут стать долгосрочной альтернативой. Во-первых, потому что они запрещены законодательством многих стран для хождения в качестве платежного средства. Во-вторых, они крайне волатильны, колебания цены огромны по сравнению с традиционными активами. В-третьих, это неконтролируемый инструмент центральными банками, несущий риски дестабилизации банковской и в целом финансовой системы любого государства. Существует отдельное мнение, что криптовалюты являются "пылесосом" избыточной долларовой ликвидности. Когда есть дешевые доллары – они идут на покупку криптовалют, замораживаются и не работают в реальной экономике. Когда на криптовалюты цены падают – вложенные средства не возвращаются обратно, обнуляются, например, из-за схлопывания балансов, при банкротстве фондов или даже отдельных бирж. Снижается общая масса денег в экономике, включая и долговые обязательства.
Другая альтернатива – цифровые валюты центральных банков (CBDC). При наличии доверия к этому платежному инструменту он может стать частью резервной архитектуры.
Ограничение в том, что как внутри стран есть противники их введения (и их доводы вполне обоснованы), так и вовне на себя обращает внимание тот факт, что цифровой характер не решает проблемы доверия – нужен некий институциональный фундамент. Будет ли он достигнут – сказать сложно, все упирается в международные договоренности. Поиск консенсуса происходит на наших глазах.
Существующая практика – в рамках БРИКС уже реализуется альтернатива доллару. Строится система, объединяющая национальные платежные системы – децентрализованная, гибкая и распределенная. Каждая страна сможет контролировать свой сегмент, нет излишней централизации (как у SWIFT). Блоковая валюта пока не запускается, в ней в настоящее время нет необходимости. Но чтобы конкурировать с долларом, нужна большая экономика, стабильность, развитая финансовая инфраструктура, доверие, поэтому интеграционная задача на будущее актуальна.
Поэтому сейчас и в ближайшее время стоит предположить, что доллар сохранит за собой статус главной резервной валюты в международных расчетах. Доминирование валюты - это не только экономический, но и политический, институциональный фактор. При этом золото в большей степени является средством сохранения стоимости, снижения рисков, хотя история хранит в себе примеры, когда в условиях военно-политических столкновений и оно вполне может стать безусловным платежным средством. Будем надеяться, что до крайностей мир не дойдет, но, как гласит древнеримская мудрость, хочешь мира – готовься к войне.
Автор: Михаил Гордиенко, к.э.н., профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова
