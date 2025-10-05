https://1prime.ru/20251005/zoloto-863067720.html

"Настанет время им платить". Зачем мир копит золото

"Настанет время им платить". Зачем мир копит золото - 05.10.2025, ПРАЙМ

"Настанет время им платить". Зачем мир копит золото

Процесс дедолларизации финансовых отношений усилился в 2022 году. В ситуации, когда российские золотовалютные активы оказались заблокированными на Западе,... | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T05:05+0300

2025-10-05T05:05+0300

2025-10-05T05:05+0300

мнения аналитиков

финансы

swift

запад

сша

золото

доллар сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863067720.jpg?1759629900

МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Процесс дедолларизации финансовых отношений усилился в 2022 году. В ситуации, когда российские золотовалютные активы оказались заблокированными на Западе, наблюдающие за этим процессом страны серьезно снизили доверие к сложившейся валютно-финансовой системе мира. Возникло понимание – нужны альтернативы, а пока их нет в условиях геополитической напряженности следует минимизировать свои риски приобретением самого надежного и исторически проверенного актива – золота.Случившаяся корректировка предпочтений центральных банков ярче всего наблюдается при сравнении объемов казначейских облигаций США (официально признанных безрисковым активом в системе финансового менеджмента зарубежных стран) с имеющимися объемами золота. Так, стоимость казначейских облигаций центральных банков оценивается в 3,5 трлн долл., при том, что золота у них по официальным данным имеется на 36,7 тыс. тонн или 4,5 трлн долл. Почему так произошло?Причин несколько:Исторически нынешняя ситуация очень похожа на ситуацию 1970-х годов, когда финансовые потрясения, высокая инфляция и геополитические изменения сделали золото основным стратегическим резервным активом для центральных банков. Например, в фарватере идет центральный банк Китая, стабильно увеличивающий закупки золота уже несколько месяцев подряд.Но можно ли сказать, что сформировалось устойчивое недоверие к доллару и это его конец?И да, и нет.Да, поскольку действительно ряд государств и их центральных банков переориентируются на альтернативы, понимая при этом, что не все фиатные валюты одинаковы – доверие к ним формируется на основе стабильно функционирующего центрального банка, способности контролировать инфляцию и других параметров денежно-кредитной политики, отсутствия внешнего давления и множества других факторов.Нет, поскольку доллар остается главной резервной валютой мира, а переход от него к альтернативам будет долгим, многоступенчатым и болезненным. Т.е. на сегодняшний день востребованы: доллар (в меньшей степени евро), наращиваемая составляющая физического золота, а также другие резервные активы.Что же в перспективе может заменить доллар?Из уже применяемых на практике – криптовалюты. Локально это уже происходит, но едва ли они смогут стать долгосрочной альтернативой. Во-первых, потому что они запрещены законодательством многих стран для хождения в качестве платежного средства. Во-вторых, они крайне волатильны, колебания цены огромны по сравнению с традиционными активами. В-третьих, это неконтролируемый инструмент центральными банками, несущий риски дестабилизации банковской и в целом финансовой системы любого государства. Существует отдельное мнение, что криптовалюты являются "пылесосом" избыточной долларовой ликвидности. Когда есть дешевые доллары – они идут на покупку криптовалют, замораживаются и не работают в реальной экономике. Когда на криптовалюты цены падают – вложенные средства не возвращаются обратно, обнуляются, например, из-за схлопывания балансов, при банкротстве фондов или даже отдельных бирж. Снижается общая масса денег в экономике, включая и долговые обязательства.Другая альтернатива – цифровые валюты центральных банков (CBDC). При наличии доверия к этому платежному инструменту он может стать частью резервной архитектуры.Ограничение в том, что как внутри стран есть противники их введения (и их доводы вполне обоснованы), так и вовне на себя обращает внимание тот факт, что цифровой характер не решает проблемы доверия – нужен некий институциональный фундамент. Будет ли он достигнут – сказать сложно, все упирается в международные договоренности. Поиск консенсуса происходит на наших глазах.Существующая практика – в рамках БРИКС уже реализуется альтернатива доллару. Строится система, объединяющая национальные платежные системы – децентрализованная, гибкая и распределенная. Каждая страна сможет контролировать свой сегмент, нет излишней централизации (как у SWIFT). Блоковая валюта пока не запускается, в ней в настоящее время нет необходимости. Но чтобы конкурировать с долларом, нужна большая экономика, стабильность, развитая финансовая инфраструктура, доверие, поэтому интеграционная задача на будущее актуальна.Поэтому сейчас и в ближайшее время стоит предположить, что доллар сохранит за собой статус главной резервной валюты в международных расчетах. Доминирование валюты - это не только экономический, но и политический, институциональный фактор. При этом золото в большей степени является средством сохранения стоимости, снижения рисков, хотя история хранит в себе примеры, когда в условиях военно-политических столкновений и оно вполне может стать безусловным платежным средством. Будем надеяться, что до крайностей мир не дойдет, но, как гласит древнеримская мудрость, хочешь мира – готовься к войне.Автор: Михаил Гордиенко, к.э.н., профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова

https://1prime.ru/20251002/ekspert-863058097.html

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Михаил Гордиенко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/01/850605629_0:336:2013:2349_100x100_80_0_0_8fe1b30d7c0edfbe457b4edc1106dd47.jpg

Михаил Гордиенко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/01/850605629_0:336:2013:2349_100x100_80_0_0_8fe1b30d7c0edfbe457b4edc1106dd47.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Гордиенко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/01/850605629_0:336:2013:2349_100x100_80_0_0_8fe1b30d7c0edfbe457b4edc1106dd47.jpg

мнения аналитиков, финансы, swift, запад, сша, золото, доллар сша