Европейские фондовые индексы закрылись снижением
Европейские фондовые индексы закрылись снижением - 06.10.2025, ПРАЙМ
Европейские фондовые индексы закрылись снижением
Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника снижением, внимание инвесторов было обращено на статистические данные по макроэкономике региона, а | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T21:20+0300
2025-10-06T21:20+0300
2025-10-06T21:20+0300
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника снижением, внимание инвесторов было обращено на статистические данные по макроэкономике региона, а также политические новости, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,13% - до 9 479,14 пункта, французский CAC 40 - на 1,36%, до 7 971,78 пункта, немецкий DAX опустился на 0,51 пункта к уровню предыдущего закрытия и составил 24 378,29 пункта. В понедельник участники рынка обратили внимание на статистику по макроэкономике региона. По данным европейского статистического агентства Евростат, объем розничных продаж в еврозоне в августе вырос на 0,1% по сравнению с июлем, как и ожидали аналитики. На траекторию французского индекса могли повлиять политические новости. Агентство Франс Пресс ранее в понедельник сообщило, что премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону и тот его принял. "Основная тревога для рынка заключается в том, что будет дальше, потому что если Макрон решит назначить еще одного премьер-министра, это будет уже шестой премьер за два года", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Pepperstone Майкла Брауна (Michael Brown). "Любого нового кандидата ждут те же сложности с парламентской арифметикой и проблемы при попытке провести бюджет", - также добавил эксперт.
