В Турции оценили возможность отказа от энергоресурсов из России

АНКАРА, 6 окт - ПРАЙМ. Турция в краткосрочной перспективе не может отказаться от российских энергетических поставок; изменение системы поставок способно ухудшить отношения Анкары и Москвы и дорого обойдется турецкой стороне, такое мнение выразил колумнист турецкого экономического издания Ekonomim Илькер Туран. Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Турция прекратит закупки российской нефти. Переговоры Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись 25 сентября в Вашингтоне. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность прекращения импорта российских энергоресурсов по требованию США, подчеркнул, что Россия уважает позицию Турции и не сомневается в том, что Анкара уважает себя и интересы своего народа. Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар также заявлял, что страна не намерена отказываться от российского газа. "Турция имеет долгосрочные соглашения с Россией о закупке природного газа. Дополнительные потребности могут быть удовлетворены Азербайджаном. Однако президент США стремится к проведению политики, направленной на экономическое ущемление России. При этом Турция в значительной степени зависит от топлива, импортируемого из России. Хотя чрезмерная зависимость от России в энергетической сфере нежелательна для самой Турции, в краткосрочной перспективе она не может полностью отказаться от российского импорта", - отметил колумнист. По его словам, Анкаре и Москве необходимо поддерживать стабильные отношения. "Попытка внезапного изменения системы поставок топлива не только ухудшит отношения с Россией, но и окажется крайне дорогостоящей", - подчеркнул Туран. Согласно данным Управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), доля российской нефти в импорте страны в 2024 году составила 66%, российского газа - 41%. В этих условиях Анкаре необходимо расширять "корзину альтернативных поставок", отмечает Ekonomim. Как сообщал РИА Новости турецкий дипломатический источник, после призыва президента США отказаться от российской нефти политика Анкары осталась неизменной.
АНКАРА, 6 окт - ПРАЙМ. Турция в краткосрочной перспективе не может отказаться от российских энергетических поставок; изменение системы поставок способно ухудшить отношения Анкары и Москвы и дорого обойдется турецкой стороне, такое мнение выразил колумнист турецкого экономического издания Ekonomim Илькер Туран.
Ранее президент США Дональд Трамп
выразил уверенность в том, что Турция
прекратит закупки российской нефти. Переговоры Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
состоялись 25 сентября в Вашингтоне
. Глава МИД РФ Сергей Лавров
, комментируя возможность прекращения импорта российских энергоресурсов по требованию США, подчеркнул, что Россия уважает позицию Турции и не сомневается в том, что Анкара
уважает себя и интересы своего народа. Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар также заявлял, что страна не намерена отказываться от российского газа.
"Турция имеет долгосрочные соглашения с Россией о закупке природного газа. Дополнительные потребности могут быть удовлетворены Азербайджаном
. Однако президент США стремится к проведению политики, направленной на экономическое ущемление России. При этом Турция в значительной степени зависит от топлива, импортируемого из России. Хотя чрезмерная зависимость от России в энергетической сфере нежелательна для самой Турции, в краткосрочной перспективе она не может полностью отказаться от российского импорта", - отметил колумнист.
По его словам, Анкаре и Москве
необходимо поддерживать стабильные отношения.
"Попытка внезапного изменения системы поставок топлива не только ухудшит отношения с Россией, но и окажется крайне дорогостоящей", - подчеркнул Туран.
Согласно данным Управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), доля российской нефти в импорте страны в 2024 году составила 66%, российского газа - 41%. В этих условиях Анкаре необходимо расширять "корзину альтернативных поставок", отмечает Ekonomim.
Как сообщал РИА Новости турецкий дипломатический источник, после призыва президента США отказаться от российской нефти политика Анкары осталась неизменной.
