Стоимость евро к доллару снизилась после отставки премьера Франции - 06.10.2025
Стоимость евро к доллару снизилась после отставки премьера Франции
Стоимость евро к доллару снизилась после отставки премьера Франции
2025-10-06T10:58+0300
2025-10-06T11:06+0300
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в понедельник днем снижается почти на 0,7% после новости об отставке премьер-министра Франции, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 10.58 мск курс евро к доллару опускается до 1,1666 доллара с 1,1743 доллара за евро на прошлом закрытии, или на 0,66%.Курс доллара к иене в то же время поднимается до 150,05 иены с уровня прошлого закрытия 147,45 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,68%, до 98,38 пункта.Ранее в понедельник агентство Франс Пресс сообщило, что премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону, и тот отставку принял.
10:58 06.10.2025 (обновлено: 11:06 06.10.2025)
 
Стоимость евро к доллару снизилась после отставки премьера Франции

© Unsplash/Willfried WendeБанкноты евро
Банкноты евро
Банкноты евро. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в понедельник днем снижается почти на 0,7% после новости об отставке премьер-министра Франции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.58 мск курс евро к доллару опускается до 1,1666 доллара с 1,1743 доллара за евро на прошлом закрытии, или на 0,66%.
Курс доллара к иене в то же время поднимается до 150,05 иены с уровня прошлого закрытия 147,45 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,68%, до 98,38 пункта.
Ранее в понедельник агентство Франс Пресс сообщило, что премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону, и тот отставку принял.
ЭкономикаРынокФРАНЦИЯ
 
 
