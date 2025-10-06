https://1prime.ru/20251006/evro-863198358.html

Стоимость евро к доллару снизилась после отставки премьера Франции

06.10.2025

Стоимость евро к доллару снизилась после отставки премьера Франции

Курс евро к доллару в понедельник днем снижается почти на 0,7% после новости об отставке премьер-министра Франции, свидетельствуют данные торгов. | 06.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в понедельник днем снижается почти на 0,7% после новости об отставке премьер-министра Франции, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 10.58 мск курс евро к доллару опускается до 1,1666 доллара с 1,1743 доллара за евро на прошлом закрытии, или на 0,66%.Курс доллара к иене в то же время поднимается до 150,05 иены с уровня прошлого закрытия 147,45 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,68%, до 98,38 пункта.Ранее в понедельник агентство Франс Пресс сообщило, что премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону, и тот отставку принял.

