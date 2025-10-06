https://1prime.ru/20251006/germaniya-863191398.html
"Мы это сделаем": Мерц сделал заявление после инцидента с БПЛА в Германии
"Мы это сделаем": Мерц сделал заявление после инцидента с БПЛА в Германии - 06.10.2025, ПРАЙМ
"Мы это сделаем": Мерц сделал заявление после инцидента с БПЛА в Германии
Беспилотные аппараты, которые, как утверждается, были замечены в небе над Германией, выполняли разведывательные задачи и не представляли собой боевых единиц. Об | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T03:30+0300
2025-10-06T03:30+0300
2025-10-06T03:30+0300
общество
мюнхен
германия
фридрих мерц
bild
бундесвер
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857327612_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb5c8a2d00bee2bc25015e896ce37a1e.jpg
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Беспилотные аппараты, которые, как утверждается, были замечены в небе над Германией, выполняли разведывательные задачи и не представляли собой боевых единиц. Об этом в интервью немецкому телеканалу ARD заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Прежде всего, я могу успокоить население, у нас до сих пор не было ни одного инцидента или операции с вооруженным беспилотником. Это попытки шпионажа. <…> Мы знаем, что с этим нужно что-то делать, и мы это сделаем", — отметил он. Мерц также подчеркнул, что у него есть предположения относительно того, кто может стоять за шпионскими миссиями дронов, но пока это лишь догадки. Вечером в четверг немецкое управление воздушного движения временно ограничило авиаперевозки в аэропорту Мюнхена из-за обнаружения дронов неопределенного происхождения. По данным газеты Bild, беспилотники якобы замещались и в районе "инновационного центра" Бундесвера на аэродроме Эрдинге недалеко от города.В ночь на субботу агентство Рейтер сообщило, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил авиационные полеты из-за дронов. Утром субботы воздушная гавань возобновила работу. По информации таблоида Bild, второй инцидент привел к перенаправлению 23 самолетов, отмене 12 рейсов в Мюнхен, а также к переносу или отмене 46 вылетов из аэропорта, что затронуло примерно 6,5 тысяч пассажиров. Газета Bild 8 августа информировала, что федеральная уголовная полиция зарегистрировала 270 инцидентов с участием дронов на военных базах и объектах критической значимости за первые три месяца 2025 года. Согласно отчету, основные цели беспилотников — военные объекты, где зафиксировано 117 инцидентов. На объектах энергетической инфраструктуры полиция насчитала 88 происшествий, в основном это были пролеты дронов над терминалами сжиженного природного газа.
https://1prime.ru/20251005/ekonomika-863183402.html
https://1prime.ru/20250930/germaniya-862979022.html
https://1prime.ru/20251005/es-863182701.html
мюнхен
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857327612_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca3fd2b66295c2b13fb81ffeea3d6c9e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мюнхен, германия, фридрих мерц, bild, бундесвер
Общество , Мюнхен, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Bild, Бундесвер
"Мы это сделаем": Мерц сделал заявление после инцидента с БПЛА в Германии
Мерц: БПЛА в небе над ФРГ были разведывательными, а не боевыми
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ.
Беспилотные аппараты, которые, как утверждается, были замечены в небе над Германией, выполняли разведывательные задачи и не представляли собой боевых единиц. Об этом в интервью немецкому телеканалу ARD
заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Прежде всего, я могу успокоить население, у нас до сих пор не было ни одного инцидента или операции с вооруженным беспилотником. Это попытки шпионажа. <…> Мы знаем, что с этим нужно что-то делать, и мы это сделаем", — отметил он.
Мерц рассказал Трампу о планах использовать активы России Мерц
также подчеркнул, что у него есть предположения относительно того, кто может стоять за шпионскими миссиями дронов, но пока это лишь догадки.
Вечером в четверг немецкое управление воздушного движения временно ограничило авиаперевозки в аэропорту Мюнхена
из-за обнаружения дронов неопределенного происхождения. По данным газеты Bild
, беспилотники якобы замещались и в районе "инновационного центра" Бундесвера
на аэродроме Эрдинге недалеко от города.
"Не живем в мире": Мерц сделал заявление о якобы российской угрозе
В ночь на субботу агентство Рейтер сообщило, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил авиационные полеты из-за дронов. Утром субботы воздушная гавань возобновила работу. По информации таблоида Bild, второй инцидент привел к перенаправлению 23 самолетов, отмене 12 рейсов в Мюнхен, а также к переносу или отмене 46 вылетов из аэропорта, что затронуло примерно 6,5 тысяч пассажиров.
Газета Bild 8 августа информировала, что федеральная уголовная полиция зарегистрировала 270 инцидентов с участием дронов на военных базах и объектах критической значимости за первые три месяца 2025 года. Согласно отчету, основные цели беспилотников — военные объекты, где зафиксировано 117 инцидентов. На объектах энергетической инфраструктуры полиция насчитала 88 происшествий, в основном это были пролеты дронов над терминалами сжиженного природного газа.
Мерц поддержал мирный план Трампа по Газе