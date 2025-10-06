"Мы это сделаем": Мерц сделал заявление после инцидента с БПЛА в Германии

https://1prime.ru/20251006/germaniya-863191398.html

МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Беспилотные аппараты, которые, как утверждается, были замечены в небе над Германией, выполняли разведывательные задачи и не представляли собой боевых единиц. Об этом в интервью немецкому телеканалу ARD заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Прежде всего, я могу успокоить население, у нас до сих пор не было ни одного инцидента или операции с вооруженным беспилотником. Это попытки шпионажа. <…> Мы знаем, что с этим нужно что-то делать, и мы это сделаем", — отметил он. Мерц также подчеркнул, что у него есть предположения относительно того, кто может стоять за шпионскими миссиями дронов, но пока это лишь догадки. Вечером в четверг немецкое управление воздушного движения временно ограничило авиаперевозки в аэропорту Мюнхена из-за обнаружения дронов неопределенного происхождения. По данным газеты Bild, беспилотники якобы замещались и в районе "инновационного центра" Бундесвера на аэродроме Эрдинге недалеко от города.В ночь на субботу агентство Рейтер сообщило, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил авиационные полеты из-за дронов. Утром субботы воздушная гавань возобновила работу. По информации таблоида Bild, второй инцидент привел к перенаправлению 23 самолетов, отмене 12 рейсов в Мюнхен, а также к переносу или отмене 46 вылетов из аэропорта, что затронуло примерно 6,5 тысяч пассажиров. Газета Bild 8 августа информировала, что федеральная уголовная полиция зарегистрировала 270 инцидентов с участием дронов на военных базах и объектах критической значимости за первые три месяца 2025 года. Согласно отчету, основные цели беспилотников — военные объекты, где зафиксировано 117 инцидентов. На объектах энергетической инфраструктуры полиция насчитала 88 происшествий, в основном это были пролеты дронов над терминалами сжиженного природного газа.

