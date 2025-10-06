Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мы это сделаем": Мерц сделал заявление после инцидента с БПЛА в Германии - 06.10.2025
"Мы это сделаем": Мерц сделал заявление после инцидента с БПЛА в Германии
"Мы это сделаем": Мерц сделал заявление после инцидента с БПЛА в Германии - 06.10.2025, ПРАЙМ
"Мы это сделаем": Мерц сделал заявление после инцидента с БПЛА в Германии
Беспилотные аппараты, которые, как утверждается, были замечены в небе над Германией, выполняли разведывательные задачи и не представляли собой боевых единиц. Об | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T03:30+0300
2025-10-06T03:30+0300
общество
мюнхен
германия
фридрих мерц
bild
бундесвер
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Беспилотные аппараты, которые, как утверждается, были замечены в небе над Германией, выполняли разведывательные задачи и не представляли собой боевых единиц. Об этом в интервью немецкому телеканалу ARD заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Прежде всего, я могу успокоить население, у нас до сих пор не было ни одного инцидента или операции с вооруженным беспилотником. Это попытки шпионажа. &lt;…&gt; Мы знаем, что с этим нужно что-то делать, и мы это сделаем", — отметил он. Мерц также подчеркнул, что у него есть предположения относительно того, кто может стоять за шпионскими миссиями дронов, но пока это лишь догадки. Вечером в четверг немецкое управление воздушного движения временно ограничило авиаперевозки в аэропорту Мюнхена из-за обнаружения дронов неопределенного происхождения. По данным газеты Bild, беспилотники якобы замещались и в районе "инновационного центра" Бундесвера на аэродроме Эрдинге недалеко от города.В ночь на субботу агентство Рейтер сообщило, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил авиационные полеты из-за дронов. Утром субботы воздушная гавань возобновила работу. По информации таблоида Bild, второй инцидент привел к перенаправлению 23 самолетов, отмене 12 рейсов в Мюнхен, а также к переносу или отмене 46 вылетов из аэропорта, что затронуло примерно 6,5 тысяч пассажиров. Газета Bild 8 августа информировала, что федеральная уголовная полиция зарегистрировала 270 инцидентов с участием дронов на военных базах и объектах критической значимости за первые три месяца 2025 года. Согласно отчету, основные цели беспилотников — военные объекты, где зафиксировано 117 инцидентов. На объектах энергетической инфраструктуры полиция насчитала 88 происшествий, в основном это были пролеты дронов над терминалами сжиженного природного газа.
мюнхен
германия
общество, мюнхен, германия, фридрих мерц, bild, бундесвер
Общество , Мюнхен, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Bild, Бундесвер
03:30 06.10.2025
 
"Мы это сделаем": Мерц сделал заявление после инцидента с БПЛА в Германии

Мерц: БПЛА в небе над ФРГ были разведывательными, а не боевыми

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
© Фото : World Economic Forum / Mattias Nutt
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Беспилотные аппараты, которые, как утверждается, были замечены в небе над Германией, выполняли разведывательные задачи и не представляли собой боевых единиц. Об этом в интервью немецкому телеканалу ARD заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Прежде всего, я могу успокоить население, у нас до сих пор не было ни одного инцидента или операции с вооруженным беспилотником. Это попытки шпионажа. <…> Мы знаем, что с этим нужно что-то делать, и мы это сделаем", — отметил он.
Мерц рассказал Трампу о планах использовать активы России
Мерц рассказал Трампу о планах использовать активы России
Вчера, 18:58
Мерц также подчеркнул, что у него есть предположения относительно того, кто может стоять за шпионскими миссиями дронов, но пока это лишь догадки.
Вечером в четверг немецкое управление воздушного движения временно ограничило авиаперевозки в аэропорту Мюнхена из-за обнаружения дронов неопределенного происхождения. По данным газеты Bild, беспилотники якобы замещались и в районе "инновационного центра" Бундесвера на аэродроме Эрдинге недалеко от города.
"Не живем в мире": Мерц сделал заявление о якобы российской угрозе
"Не живем в мире": Мерц сделал заявление о якобы российской угрозе
30 сентября, 06:54
В ночь на субботу агентство Рейтер сообщило, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил авиационные полеты из-за дронов. Утром субботы воздушная гавань возобновила работу. По информации таблоида Bild, второй инцидент привел к перенаправлению 23 самолетов, отмене 12 рейсов в Мюнхен, а также к переносу или отмене 46 вылетов из аэропорта, что затронуло примерно 6,5 тысяч пассажиров.
Газета Bild 8 августа информировала, что федеральная уголовная полиция зарегистрировала 270 инцидентов с участием дронов на военных базах и объектах критической значимости за первые три месяца 2025 года. Согласно отчету, основные цели беспилотников — военные объекты, где зафиксировано 117 инцидентов. На объектах энергетической инфраструктуры полиция насчитала 88 происшествий, в основном это были пролеты дронов над терминалами сжиженного природного газа.
Мерц поддержал мирный план Трампа по Газе
Мерц поддержал мирный план Трампа по Газе
Вчера, 18:21
 
ОбществоМюнхенГЕРМАНИЯФридрих МерцBildБундесвер
 
 
