Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
WSJ: Китай обходит санкции США, закупая иранскую нефть по бартеру - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251006/kitaj-863192530.html
WSJ: Китай обходит санкции США, закупая иранскую нефть по бартеру
WSJ: Китай обходит санкции США, закупая иранскую нефть по бартеру - 06.10.2025, ПРАЙМ
WSJ: Китай обходит санкции США, закупая иранскую нефть по бартеру
Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники из разных стран утверждает, что Китай обходит американские санкции на поставки иранской нефти и мировые... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T06:17+0300
2025-10-06T06:17+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
китай
иран
сша
дональд трамп
cbs
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863192530.jpg?1759720620
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники из разных стран утверждает, что Китай обходит американские санкции на поставки иранской нефти и мировые платежные системы, якобы закупая ее практически по бартеру в обмен на строительство инфраструктуры в Иране. "Система, подобная бартеру, работает следующим образом: иранская нефть поставляется в Китай, к крупнейшему клиенту Тегерана, а взамен поддерживаемые государством китайские компании строят инфраструктуру в Иране", - пишет издание. По данным газеты, в механизме якобы участвует китайская страховая компания с высочайшим уровнем секретности. Источники утверждают, что в прошлом году через этот механизм прошло до 8,4 миллиарда долларов в виде нефтяных платежей для финансирования китайских работ по крупным инфраструктурным проектам. В августе телеканал CBS со ссылкой на свое расследование утверждал, что Китай якобы втайне закупает иранскую нефть с помощью "теневого флота" в обход санкций США. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
китай
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, китай, иран, сша, дональд трамп, cbs
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, КИТАЙ, ИРАН, США, Дональд Трамп, CBS
06:17 06.10.2025
 
WSJ: Китай обходит санкции США, закупая иранскую нефть по бартеру

WSJ: Китай обходит санкции США, закупая иранскую нефть по бартеру

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники из разных стран утверждает, что Китай обходит американские санкции на поставки иранской нефти и мировые платежные системы, якобы закупая ее практически по бартеру в обмен на строительство инфраструктуры в Иране.
"Система, подобная бартеру, работает следующим образом: иранская нефть поставляется в Китай, к крупнейшему клиенту Тегерана, а взамен поддерживаемые государством китайские компании строят инфраструктуру в Иране", - пишет издание.
По данным газеты, в механизме якобы участвует китайская страховая компания с высочайшим уровнем секретности. Источники утверждают, что в прошлом году через этот механизм прошло до 8,4 миллиарда долларов в виде нефтяных платежей для финансирования китайских работ по крупным инфраструктурным проектам.
В августе телеканал CBS со ссылкой на свое расследование утверждал, что Китай якобы втайне закупает иранскую нефть с помощью "теневого флота" в обход санкций США.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
 
ЭнергетикаНефтьМировая экономикаКИТАЙИРАНСШАДональд ТрампCBS
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала