WSJ: Китай обходит санкции США, закупая иранскую нефть по бартеру

06.10.2025

WSJ: Китай обходит санкции США, закупая иранскую нефть по бартеру

Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники из разных стран утверждает, что Китай обходит американские санкции на поставки иранской нефти и мировые...

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники из разных стран утверждает, что Китай обходит американские санкции на поставки иранской нефти и мировые платежные системы, якобы закупая ее практически по бартеру в обмен на строительство инфраструктуры в Иране. "Система, подобная бартеру, работает следующим образом: иранская нефть поставляется в Китай, к крупнейшему клиенту Тегерана, а взамен поддерживаемые государством китайские компании строят инфраструктуру в Иране", - пишет издание. По данным газеты, в механизме якобы участвует китайская страховая компания с высочайшим уровнем секретности. Источники утверждают, что в прошлом году через этот механизм прошло до 8,4 миллиарда долларов в виде нефтяных платежей для финансирования китайских работ по крупным инфраструктурным проектам. В августе телеканал CBS со ссылкой на свое расследование утверждал, что Китай якобы втайне закупает иранскую нефть с помощью "теневого флота" в обход санкций США. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

