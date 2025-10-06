https://1prime.ru/20251006/kolumbija-863193456.html

В Колумбии назвали Украину нарушителем конвенции ООН по наемничеству

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Украина является нарушителем конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года, заявил РИА Новости автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации этой конвенции Марио Уруэнья Санчес. Украина ратифицировала международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников в 1993 году. "Очевидным образом Украина нарушает конвенцию", - сказал Санчес. Он уточнил, что Киев попустительствует наемничеству, поощряет его, финансирует вербовку наемников и обеспечивает их подготовку на украинской территории, тем самым нарушая свои международные обязательства как государства-участника конвенции. Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.

2025

