https://1prime.ru/20251006/kolumbija-863193456.html
В Колумбии назвали Украину нарушителем конвенции ООН по наемничеству
В Колумбии назвали Украину нарушителем конвенции ООН по наемничеству - 06.10.2025, ПРАЙМ
В Колумбии назвали Украину нарушителем конвенции ООН по наемничеству
Украина является нарушителем конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года, заявил РИА Новости автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T07:32+0300
2025-10-06T07:32+0300
2025-10-06T07:32+0300
общество
экономика
мировая экономика
украина
колумбия
киев
оон
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863193456.jpg?1759725140
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Украина является нарушителем конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года, заявил РИА Новости автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации этой конвенции Марио Уруэнья Санчес.
Украина ратифицировала международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников в 1993 году.
"Очевидным образом Украина нарушает конвенцию", - сказал Санчес.
Он уточнил, что Киев попустительствует наемничеству, поощряет его, финансирует вербовку наемников и обеспечивает их подготовку на украинской территории, тем самым нарушая свои международные обязательства как государства-участника конвенции.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
украина
колумбия
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, колумбия, киев, оон, всу
Общество , Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, КОЛУМБИЯ, Киев, ООН, ВСУ
В Колумбии назвали Украину нарушителем конвенции ООН по наемничеству
Санчес: Украина нарушает конвенцию ООН о борьбе с наемничеством 1989 года
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Украина является нарушителем конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года, заявил РИА Новости автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации этой конвенции Марио Уруэнья Санчес.
Украина ратифицировала международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников в 1993 году.
"Очевидным образом Украина нарушает конвенцию", - сказал Санчес.
Он уточнил, что Киев попустительствует наемничеству, поощряет его, финансирует вербовку наемников и обеспечивает их подготовку на украинской территории, тем самым нарушая свои международные обязательства как государства-участника конвенции.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.