Премьер Франции подал в отставку

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс. | 06.10.2025

2025-10-06T10:54+0300

2025-10-06T10:54+0300

2025-10-06T11:35+0300

ПАРИЖ, 6 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс. "Премьер-министр (Франции - ред.) Себастьян Лекорню в понедельник подал прошение об отставке (президенту страны - ред.) Эммануэлю Макрону. Он его принял", - сообщает агентство со ссылкой на Елисейский дворец.Накануне Лекорню объявил неполный состав нового правительства Франции спустя почти месяц с момента своего назначения. Новое правительство было раскритиковано ведущими оппозиционными политическими силами страны.Отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис, пишет агентство. Сам ушедший в отставку премьер проработал на своей должности меньше остальных глав кабминов пятой французской республики, уточняет Франс Пресс.С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.В сентябре 2025 года Макрон назначил новым премьер-министром уже бывшего главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому было предписано сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.

