https://1prime.ru/20251006/makron-863215610.html

"Рассуждать о России". Недавние поступки Макрона поразили журналиста

"Рассуждать о России". Недавние поступки Макрона поразили журналиста - 06.10.2025, ПРАЙМ

"Рассуждать о России". Недавние поступки Макрона поразили журналиста

Президент Франции Эммануэль Макрон размышляет о возможной войне между Европой и Россией, избегая при этом решения внутренних проблем, заметил кипрский журналист | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T17:28+0300

2025-10-06T17:28+0300

2025-10-06T17:28+0300

франция

европа

эммануэль макрон

себастьян лекорню

франсуа байру

https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_58564badb5bac3e4a8356b22031a9732.jpg

МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон размышляет о возможной войне между Европой и Россией, избегая при этом решения внутренних проблем, заметил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X, комментируя отставку очередного премьер-министра Себастьяна Лекорню. "Всю прошлую неделю Макрон избегал решения серьезных проблем у себя на родине, предпочитая путешествовать по Европе, общаться со своими друзьями-глобалистами и рассуждать о войне Европы с Россией", — высказался он. В сентябре 2025 года Макрон назначил бывшего министра обороны Себастьяна Лекорню новым премьер-министром, поручив ему сформировать новый кабмин. Предшественник Лекорню, Франсуа Байру, ушел в отставку после того, как депутаты выразили недоверие его правительству из-за предложенных мер жесткой экономии. В понедельник премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил, что уходит в отставку после всего 27 дней на посту. Накануне Лекорню представил неполный состав нового правительства Франции, спустя почти месяц с момента своего назначения. Состав кабмина был подвергнут критике со стороны ведущих оппозиционных политических сил страны. С момента переизбрания Эммануэля Макрона лидером Франции в 2022 году пост премьер-министра занимали уже пять разных человек.

https://1prime.ru/20251006/frantsiya-863191565.html

https://1prime.ru/20251002/makron-863081681.html

франция

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, европа, эммануэль макрон, себастьян лекорню, франсуа байру