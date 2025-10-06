Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Рассуждать о России". Недавние поступки Макрона поразили журналиста - 06.10.2025
"Рассуждать о России". Недавние поступки Макрона поразили журналиста
"Рассуждать о России". Недавние поступки Макрона поразили журналиста - 06.10.2025, ПРАЙМ
"Рассуждать о России". Недавние поступки Макрона поразили журналиста
Президент Франции Эммануэль Макрон размышляет о возможной войне между Европой и Россией, избегая при этом решения внутренних проблем, заметил кипрский журналист | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T17:28+0300
2025-10-06T17:28+0300
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон размышляет о возможной войне между Европой и Россией, избегая при этом решения внутренних проблем, заметил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X, комментируя отставку очередного премьер-министра Себастьяна Лекорню. "Всю прошлую неделю Макрон избегал решения серьезных проблем у себя на родине, предпочитая путешествовать по Европе, общаться со своими друзьями-глобалистами и рассуждать о войне Европы с Россией", — высказался он. В сентябре 2025 года Макрон назначил бывшего министра обороны Себастьяна Лекорню новым премьер-министром, поручив ему сформировать новый кабмин. Предшественник Лекорню, Франсуа Байру, ушел в отставку после того, как депутаты выразили недоверие его правительству из-за предложенных мер жесткой экономии. В понедельник премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил, что уходит в отставку после всего 27 дней на посту. Накануне Лекорню представил неполный состав нового правительства Франции, спустя почти месяц с момента своего назначения. Состав кабмина был подвергнут критике со стороны ведущих оппозиционных политических сил страны. С момента переизбрания Эммануэля Макрона лидером Франции в 2022 году пост премьер-министра занимали уже пять разных человек.
ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню, Франсуа Байру
17:28 06.10.2025
 
"Рассуждать о России". Недавние поступки Макрона поразили журналиста

Христофору: Макрон рассуждает о войне с Россией, игнорируя проблемы внутри Франции

© РИА Новости . Стрингер
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон размышляет о возможной войне между Европой и Россией, избегая при этом решения внутренних проблем, заметил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X, комментируя отставку очередного премьер-министра Себастьяна Лекорню.
"Всю прошлую неделю Макрон избегал решения серьезных проблем у себя на родине, предпочитая путешествовать по Европе, общаться со своими друзьями-глобалистами и рассуждать о войне Европы с Россией", — высказался он.
В Британии рассказали, как Макрон высмеял фон дер Ляйен
03:38
В сентябре 2025 года Макрон назначил бывшего министра обороны Себастьяна Лекорню новым премьер-министром, поручив ему сформировать новый кабмин. Предшественник Лекорню, Франсуа Байру, ушел в отставку после того, как депутаты выразили недоверие его правительству из-за предложенных мер жесткой экономии.
В понедельник премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил, что уходит в отставку после всего 27 дней на посту.
Накануне Лекорню представил неполный состав нового правительства Франции, спустя почти месяц с момента своего назначения. Состав кабмина был подвергнут критике со стороны ведущих оппозиционных политических сил страны.
С момента переизбрания Эммануэля Макрона лидером Франции в 2022 году пост премьер-министра занимали уже пять разных человек.
Макрон выступил с жестким требованием в отношении России
2 октября, 16:10
 
ФРАНЦИЯ ЕВРОПА Эммануэль Макрон Себастьян Лекорню Франсуа Байру
 
 
