"Это хаос". На Западе предрекли Макрону непростые времена

МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Отставка премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню усугубила текущий политический кризис и поставила под сомнение способность президента Эммануэля Макрона эффективно руководить страной, сообщает издание Politico. "Отставка главы правительства Франции ввергла администрацию Макрона в хаос. Это стало неожиданным событием на фоне политической нестабильности, которая теперь угрожает управляемости страны," — отмечается в материал. Издание также указывает, что последствия этой отставки могут оказать серьёзное отрицательное воздействие на Макрона, вплоть до возможности его собственной отставки. "Уход Лекорню из должности углубляет и без того серьёзную политическую нестабильность во Франции и, вероятно, усилит давление на президента. Ведущие оппозиционные партии Франции требуют от Макрона провести досрочные парламентские выборы или покинуть пост," — говорится в статье. В сентябре 2025 года Макрон назначил бывшего министра обороны Себастьяна Лекорню новым премьер-министром с задачей сформировать новое правительство. Его предшественник, Франсуа Байру, ушёл в отставку после того, как парламент выразил недоверие его команде в связи с предложенными мерами строгой экономии. Понедельник ознаменовался уходом Лекорню в отставку спустя всего 27 дней пребывания в должности премьера. За день до отставки Лекорню успел объявить о частичном составе нового французского правительства, что произошло почти через месяц после его назначения. Однако новый состав получил критику со стороны основных оппозиционных политических сил. С момента переизбрания Эммануэля Макрона в 2022 году сменилось пять руководителей правительства во Франции.
