В Москве начали строить второй этап Троицкой линии метро - 06.10.2025, ПРАЙМ
В Москве начали строить второй этап Троицкой линии метро
В Москве начали строить второй этап Троицкой линии метро - 06.10.2025, ПРАЙМ
В Москве начали строить второй этап Троицкой линии метро
Строительство второго этапа Троицкой линии метро от "Новомосковской" до "Троицка" началось в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 06.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Строительство второго этапа Троицкой линии метро от "Новомосковской" до "Троицка" началось в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Приступаем к строительству второго этапа Троицкой линии метро - от "Новомосковской" до "Троицка". Начальные работы включают ограждение и геологоразведку на площадках будущих станций, после - активное сооружение станционных комплексов", - написал он в мессенджере МАХ. Отмечается, что станция "Сосенки" будет находиться на пересечении улиц Старые Сосенки, Летовского Ополчения и Проектируемого проезда №7032. Станция "Летово" - напротив дома 112 по Летовской улице, рядом с Проектируемым проездом №8429. Станция "Десна" - на перекрестке улицы Центральной и шоссе Ракитки. Станция "Кедровая" - на пересечении 1-й Нововатутинской улицы и Калужского шоссе. Станция "Ватутинки" - в Троицке, рядом с третьим корпусом дома 2 по улице Кварцевой. По словам мэра, в настоящее время решается, где разместить станцию "Троицк", чтобы это место было максимально удобным для пассажиров. "Запуск нового участка поможет жителям ТиНАО быстрее добираться до центра города. Также он разгрузит южные направления Сокольнической и Калужско-Рижской линий, близлежащие дороги. Завершить строительство планируем в 2029 году", - добавил Собянин.
18:45 06.10.2025
 
В Москве начали строить второй этап Троицкой линии метро

Собянин сообщил о начале строительства второго этапа Троицкой линии метро в Москве

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТоннель строящейся станции метро
Тоннель строящейся станции метро - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Тоннель строящейся станции метро . Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Строительство второго этапа Троицкой линии метро от "Новомосковской" до "Троицка" началось в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Приступаем к строительству второго этапа Троицкой линии метро - от "Новомосковской" до "Троицка". Начальные работы включают ограждение и геологоразведку на площадках будущих станций, после - активное сооружение станционных комплексов", - написал он в мессенджере МАХ.
Отмечается, что станция "Сосенки" будет находиться на пересечении улиц Старые Сосенки, Летовского Ополчения и Проектируемого проезда №7032. Станция "Летово" - напротив дома 112 по Летовской улице, рядом с Проектируемым проездом №8429. Станция "Десна" - на перекрестке улицы Центральной и шоссе Ракитки. Станция "Кедровая" - на пересечении 1-й Нововатутинской улицы и Калужского шоссе. Станция "Ватутинки" - в Троицке, рядом с третьим корпусом дома 2 по улице Кварцевой.
По словам мэра, в настоящее время решается, где разместить станцию "Троицк", чтобы это место было максимально удобным для пассажиров.
"Запуск нового участка поможет жителям ТиНАО быстрее добираться до центра города. Также он разгрузит южные направления Сокольнической и Калужско-Рижской линий, близлежащие дороги. Завершить строительство планируем в 2029 году", - добавил Собянин.
