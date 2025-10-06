https://1prime.ru/20251006/metro-863218976.html

В Москве начали строить второй этап Троицкой линии метро

В Москве начали строить второй этап Троицкой линии метро - 06.10.2025, ПРАЙМ

В Москве начали строить второй этап Троицкой линии метро

Строительство второго этапа Троицкой линии метро от "Новомосковской" до "Троицка" началось в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T18:45+0300

2025-10-06T18:45+0300

2025-10-06T18:45+0300

бизнес

россия

москва

сергей собянин

московское метро

метро

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/06/863218823_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_f4980c33500c39148848e958b0b87531.jpg

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Строительство второго этапа Троицкой линии метро от "Новомосковской" до "Троицка" началось в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Приступаем к строительству второго этапа Троицкой линии метро - от "Новомосковской" до "Троицка". Начальные работы включают ограждение и геологоразведку на площадках будущих станций, после - активное сооружение станционных комплексов", - написал он в мессенджере МАХ. Отмечается, что станция "Сосенки" будет находиться на пересечении улиц Старые Сосенки, Летовского Ополчения и Проектируемого проезда №7032. Станция "Летово" - напротив дома 112 по Летовской улице, рядом с Проектируемым проездом №8429. Станция "Десна" - на перекрестке улицы Центральной и шоссе Ракитки. Станция "Кедровая" - на пересечении 1-й Нововатутинской улицы и Калужского шоссе. Станция "Ватутинки" - в Троицке, рядом с третьим корпусом дома 2 по улице Кварцевой. По словам мэра, в настоящее время решается, где разместить станцию "Троицк", чтобы это место было максимально удобным для пассажиров. "Запуск нового участка поможет жителям ТиНАО быстрее добираться до центра города. Также он разгрузит южные направления Сокольнической и Калужско-Рижской линий, близлежащие дороги. Завершить строительство планируем в 2029 году", - добавил Собянин.

https://1prime.ru/20250930/metropoliten-863015031.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, сергей собянин, московское метро, метро