Нефть дорожает на 1,3 процента после решений по ОПЕК+

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются в понедельник утром на порядка 1,3% после решений по ноябрьскому увеличению объема добычи восьми стран ОПЕК+, которое оказалось менее сильным, чем ожидалось рынками, следует из данных торгов. По состоянию на 8.45 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,29% относительно предыдущего закрытия - до 65,36 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,31%, до 61,68 доллара. В воскресенье восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня октября. "Решение ОПЕК+ увеличить добычу еще на 137 тысяч баррелей в сутки в ноябре может быть оптимальным на фоне растущих перебоев с поставками из-за ужесточения санкций США и Европы против России и Ирана", - приводит агентство Рейтер мнение рыночного аналитика CMC Markets Тины Тэн (Tina Teng). В преддверии встречи Рейтер со ссылкой на источники передавал, что Россия выступает за рост добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, чтобы избежать давления на цены, при этом Саудовская Аравия предпочла бы увеличить в несколько раз данный объем, чтобы скорее вернуть себе долю рынка.

