Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает на 1,3 процента после решений по ОПЕК+ - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251006/neft-863195312.html
Нефть дорожает на 1,3 процента после решений по ОПЕК+
Нефть дорожает на 1,3 процента после решений по ОПЕК+ - 06.10.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на 1,3 процента после решений по ОПЕК+
Мировые цены на нефть поднимаются в понедельник утром на порядка 1,3% после решений по ноябрьскому увеличению объема добычи восьми стран ОПЕК+, которое... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T09:11+0300
2025-10-06T09:11+0300
энергетика
нефть
саудовская аравия
ирак
казахстан
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются в понедельник утром на порядка 1,3% после решений по ноябрьскому увеличению объема добычи восьми стран ОПЕК+, которое оказалось менее сильным, чем ожидалось рынками, следует из данных торгов. По состоянию на 8.45 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,29% относительно предыдущего закрытия - до 65,36 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,31%, до 61,68 доллара. В воскресенье восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня октября. "Решение ОПЕК+ увеличить добычу еще на 137 тысяч баррелей в сутки в ноябре может быть оптимальным на фоне растущих перебоев с поставками из-за ужесточения санкций США и Европы против России и Ирана", - приводит агентство Рейтер мнение рыночного аналитика CMC Markets Тины Тэн (Tina Teng). В преддверии встречи Рейтер со ссылкой на источники передавал, что Россия выступает за рост добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, чтобы избежать давления на цены, при этом Саудовская Аравия предпочла бы увеличить в несколько раз данный объем, чтобы скорее вернуть себе долю рынка.
https://1prime.ru/20251004/santoso-863141791.html
саудовская аравия
ирак
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5a898d0cd550861c2af65ef89bc7ec75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, саудовская аравия, ирак, казахстан, опек
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, КАЗАХСТАН, ОПЕК
09:11 06.10.2025
 
Нефть дорожает на 1,3 процента после решений по ОПЕК+

Нефть дорожает на 1,3 процента после решений по увеличению добычи стран ОПЕК+

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются в понедельник утром на порядка 1,3% после решений по ноябрьскому увеличению объема добычи восьми стран ОПЕК+, которое оказалось менее сильным, чем ожидалось рынками, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.45 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,29% относительно предыдущего закрытия - до 65,36 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,31%, до 61,68 доллара.
В воскресенье восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня октября.
"Решение ОПЕК+ увеличить добычу еще на 137 тысяч баррелей в сутки в ноябре может быть оптимальным на фоне растущих перебоев с поставками из-за ужесточения санкций США и Европы против России и Ирана", - приводит агентство Рейтер мнение рыночного аналитика CMC Markets Тины Тэн (Tina Teng).
В преддверии встречи Рейтер со ссылкой на источники передавал, что Россия выступает за рост добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, чтобы избежать давления на цены, при этом Саудовская Аравия предпочла бы увеличить в несколько раз данный объем, чтобы скорее вернуть себе долю рынка.
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
В Индонезии рассказали о сотрудничестве с Россией по экспорту нефти
4 октября, 08:32
 
ЭнергетикаНефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАККАЗАХСТАНОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала