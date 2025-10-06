https://1prime.ru/20251006/neft-863210521.html
Цены на нефть растут после решения ОПЕК+ по добыче
Цены на нефть растут после решения ОПЕК+ по добыче - 06.10.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть растут после решения ОПЕК+ по добыче
Мировые цены на нефть в понедельник днем поднимаются после решения восьми стран ОПЕК+ по ноябрьскому увеличению объема добычи, следует из данных торгов. | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T15:09+0300
2025-10-06T15:09+0300
2025-10-06T15:09+0300
экономика
нефть
рынок
саудовская аравия
ирак
казахстан
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем поднимаются после решения восьми стран ОПЕК+ по ноябрьскому увеличению объема добычи, следует из данных торгов. По состоянию на 14.59 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,64% относительно предыдущего закрытия - до 64,94 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,57%, до 61,23 доллара. В воскресенье восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня октября. "Трейдеры... готовились к более значительному повышению", - приводит агентство Блумберг слова главы отдела исследований Pepperstone Group Криса Уэстона (Chris Weston). Эксперт в то же время отмечает, что в целом увеличение добычи странами ОПЕК+ не идет на пользу, учитывая ожидания перенасыщения рынка в следующем году. "В рамках этого ралли рост может быть ограничен", - добавляет он.
https://1prime.ru/20251004/santoso-863141791.html
саудовская аравия
ирак
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, саудовская аравия, ирак, казахстан, опек
Экономика, Нефть, Рынок, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, КАЗАХСТАН, ОПЕК
Цены на нефть растут после решения ОПЕК+ по добыче
Цены на нефть растут после решения ОПЕК+ по увеличению добычи в ноябре
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем поднимаются после решения восьми стран ОПЕК+ по ноябрьскому увеличению объема добычи, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.59 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,64% относительно предыдущего закрытия - до 64,94 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,57%, до 61,23 доллара.
В воскресенье восемь стран ОПЕК+
с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия
, Ирак
, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня октября.
"Трейдеры... готовились к более значительному повышению", - приводит агентство Блумберг слова главы отдела исследований Pepperstone Group Криса Уэстона (Chris Weston).
Эксперт в то же время отмечает, что в целом увеличение добычи странами ОПЕК+ не идет на пользу, учитывая ожидания перенасыщения рынка в следующем году. "В рамках этого ралли рост может быть ограничен", - добавляет он.
В Индонезии рассказали о сотрудничестве с Россией по экспорту нефти