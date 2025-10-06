Цены на нефть растут после решения ОПЕК+ по добыче

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15:09 06.10.2025
 
Нефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем поднимаются после решения восьми стран ОПЕК+ по ноябрьскому увеличению объема добычи, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.59 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,64% относительно предыдущего закрытия - до 64,94 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,57%, до 61,23 доллара.
В воскресенье восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня октября.
"Трейдеры... готовились к более значительному повышению", - приводит агентство Блумберг слова главы отдела исследований Pepperstone Group Криса Уэстона (Chris Weston).
Эксперт в то же время отмечает, что в целом увеличение добычи странами ОПЕК+ не идет на пользу, учитывая ожидания перенасыщения рынка в следующем году. "В рамках этого ралли рост может быть ограничен", - добавляет он.
Нефтяные насосы
В Индонезии рассказали о сотрудничестве с Россией по экспорту нефти
4 октября, 08:32
 
