Мировые цены на нефть растут - 06.10.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут - 06.10.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть в понедельник вечером поднимаются, участники рынка оценивают решения восьми стран ОПЕК+ по ноябрьскому увеличению объема добычи, следует... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T18:26+0300
2025-10-06T18:26+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером поднимаются, участники рынка оценивают решения восьми стран ОПЕК+ по ноябрьскому увеличению объема добычи, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 18.13 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,98% относительно предыдущего закрытия - до 65,16 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,8%, до 61,37 доллара. "Рынок ожидал большего увеличения квот ОПЕК+, как видно из структуры на прошлой неделе", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Rystad Джанива Шаха (Janiv Shah). В воскресенье восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня октября.
18:26 06.10.2025
 
Мировые цены на нефть растут

Нефть дорожает на фоне решения стран ОПЕК+ увеличить добычу

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером поднимаются, участники рынка оценивают решения восьми стран ОПЕК+ по ноябрьскому увеличению объема добычи, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 18.13 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,98% относительно предыдущего закрытия - до 65,16 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,8%, до 61,37 доллара.
"Рынок ожидал большего увеличения квот ОПЕК+, как видно из структуры на прошлой неделе", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Rystad Джанива Шаха (Janiv Shah).
В воскресенье восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня октября.
Работа нефтяных станков - качалок - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Восьмерка ОПЕК+ может нарастить добычу нефти на 74 тысячи баррелей в сутки
Вчера, 14:27
 
