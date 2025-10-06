https://1prime.ru/20251006/neft-863217765.html
Мировые цены на нефть растут
2025-10-06T18:26+0300
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером поднимаются, участники рынка оценивают решения восьми стран ОПЕК+ по ноябрьскому увеличению объема добычи, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 18.13 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,98% относительно предыдущего закрытия - до 65,16 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,8%, до 61,37 доллара. "Рынок ожидал большего увеличения квот ОПЕК+, как видно из структуры на прошлой неделе", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Rystad Джанива Шаха (Janiv Shah). В воскресенье восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня октября.
