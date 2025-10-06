https://1prime.ru/20251006/neft-863217765.html

Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут - 06.10.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть в понедельник вечером поднимаются, участники рынка оценивают решения восьми стран ОПЕК+ по ноябрьскому увеличению объема добычи, следует... | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T18:26+0300

2025-10-06T18:26+0300

2025-10-06T18:26+0300

нефть

рынок

саудовская аравия

ирак

казахстан

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером поднимаются, участники рынка оценивают решения восьми стран ОПЕК+ по ноябрьскому увеличению объема добычи, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 18.13 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,98% относительно предыдущего закрытия - до 65,16 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,8%, до 61,37 доллара. "Рынок ожидал большего увеличения квот ОПЕК+, как видно из структуры на прошлой неделе", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Rystad Джанива Шаха (Janiv Shah). В воскресенье восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня октября.

https://1prime.ru/20251005/opek-863176228.html

саудовская аравия

ирак

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, саудовская аравия, ирак, казахстан, опек