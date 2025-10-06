Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Он очень хорошо знает". Писториус сделал наглое заявление о Путине - 06.10.2025
"Он очень хорошо знает". Писториус сделал наглое заявление о Путине
"Он очень хорошо знает". Писториус сделал наглое заявление о Путине - 06.10.2025, ПРАЙМ
"Он очень хорошо знает". Писториус сделал наглое заявление о Путине
Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус в беседе с Handelsblatt обвинил Владимира Путина в якобы причастности к инциденту с беспилотниками в Германии. | 06.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус в беседе с Handelsblatt обвинил Владимира Путина в якобы причастности к инциденту с беспилотниками в Германии."Речь идет о провокациях, нагнетании страха и разжигании острых дискуссий. Путин очень, очень хорошо знает Германию, как мы все помним. Он также знаком с немецкими инстинктами и рефлексами", — заявил министр.По утверждению Писториуса, Россия якобы вторгается в воздушное пространство других государств с целью создать атмосферу неопределенности.Вечером в четверг немецкие авиационные власти ограничили авиасообщение в международном аэропорту Мюнхена из-за неоднократного появления дронов неясного происхождения. Сообщается, что беспилотники будто бы появились и над "инновационным центром" немецких вооруженных сил, расположенным на аэродроме в Эрдинге.Как передало агентство Reuters в ночь на субботу, аэропорт Мюнхена был вынужден вновь приостановить рейсы в течение суток из-за дронов. Уже в субботу утром аэропорт сообщил о возвращении к привычному графику полетов. Согласно информации от газеты Bild, второй случай привел к перенаправлению 23 рейсов и аннулированию 12 рейсов в пункт назначения Мюнхен, а также переносу или отмене 46 вылетов из аэропорта, в результате чего пришлось изменить планы примерно 6,5 тысячам пассажиров.
германия
мюнхен
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
общество , германия, мюнхен, handelsblatt, владимир путин, bild, reuters
Общество , ГЕРМАНИЯ, Мюнхен, Handelsblatt, Владимир Путин, Bild, Reuters
08:57 06.10.2025
 
"Он очень хорошо знает". Писториус сделал наглое заявление о Путине

Писториус обвинил Путина в якобы организации инцидента с БПЛА в ФРГ

© Фото : MSC/Stephan GoerlichМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
© Фото : MSC/Stephan Goerlich
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус в беседе с Handelsblatt обвинил Владимира Путина в якобы причастности к инциденту с беспилотниками в Германии.
"Речь идет о провокациях, нагнетании страха и разжигании острых дискуссий. Путин очень, очень хорошо знает Германию, как мы все помним. Он также знаком с немецкими инстинктами и рефлексами", — заявил министр.
По утверждению Писториуса, Россия якобы вторгается в воздушное пространство других государств с целью создать атмосферу неопределенности.
Вечером в четверг немецкие авиационные власти ограничили авиасообщение в международном аэропорту Мюнхена из-за неоднократного появления дронов неясного происхождения. Сообщается, что беспилотники будто бы появились и над "инновационным центром" немецких вооруженных сил, расположенным на аэродроме в Эрдинге.
Как передало агентство Reuters в ночь на субботу, аэропорт Мюнхена был вынужден вновь приостановить рейсы в течение суток из-за дронов. Уже в субботу утром аэропорт сообщил о возвращении к привычному графику полетов. Согласно информации от газеты Bild, второй случай привел к перенаправлению 23 рейсов и аннулированию 12 рейсов в пункт назначения Мюнхен, а также переносу или отмене 46 вылетов из аэропорта, в результате чего пришлось изменить планы примерно 6,5 тысячам пассажиров.
Общество, Германия, Мюнхен, Handelsblatt, Владимир Путин, Bild, Reuters
 
 
