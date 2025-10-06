"Он очень хорошо знает". Писториус сделал наглое заявление о Путине

https://1prime.ru/20251006/pistorius-863195006.html
Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус в беседе с Handelsblatt обвинил Владимира Путина в якобы причастности к инциденту с беспилотниками в Германии. | 06.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус в беседе с Handelsblatt обвинил Владимира Путина в якобы причастности к инциденту с беспилотниками в Германии."Речь идет о провокациях, нагнетании страха и разжигании острых дискуссий. Путин очень, очень хорошо знает Германию, как мы все помним. Он также знаком с немецкими инстинктами и рефлексами", — заявил министр.По утверждению Писториуса, Россия якобы вторгается в воздушное пространство других государств с целью создать атмосферу неопределенности.Вечером в четверг немецкие авиационные власти ограничили авиасообщение в международном аэропорту Мюнхена из-за неоднократного появления дронов неясного происхождения. Сообщается, что беспилотники будто бы появились и над "инновационным центром" немецких вооруженных сил, расположенным на аэродроме в Эрдинге.Как передало агентство Reuters в ночь на субботу, аэропорт Мюнхена был вынужден вновь приостановить рейсы в течение суток из-за дронов. Уже в субботу утром аэропорт сообщил о возвращении к привычному графику полетов. Согласно информации от газеты Bild, второй случай привел к перенаправлению 23 рейсов и аннулированию 12 рейсов в пункт назначения Мюнхен, а также переносу или отмене 46 вылетов из аэропорта, в результате чего пришлось изменить планы примерно 6,5 тысячам пассажиров.
