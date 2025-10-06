Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"К капитуляции". В Финляндии выступили с громким призывом к России - 06.10.2025
"К капитуляции". В Финляндии выступили с громким призывом к России
"К капитуляции". В Финляндии выступили с громким призывом к России - 06.10.2025, ПРАЙМ
"К капитуляции". В Финляндии выступили с громким призывом к России
Россия должна склонить Владимира Зеленского к капитуляции, чтобы достичь мира на Украине и избежать краха Европы, заявил геополитический аналитик и профессор... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T14:56+0300
2025-10-06T14:56+0300
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Россия должна склонить Владимира Зеленского к капитуляции, чтобы достичь мира на Украине и избежать краха Европы, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в социальной сети X. "Россия должна подтолкнуть режим Зеленского к капитуляции. В противном случае сгорит и Европа", — считает он. Профессор также призвал главу Белого дома США Дональда Трампа оказать влияние на ситуацию. В Москве неоднократно подчеркивали, что давление на Россию в контексте украинского урегулирования неэффективно. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. Однако Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение о создании трех рабочих групп для более детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, которое было выдвинуто на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Россия должна склонить Владимира Зеленского к капитуляции, чтобы достичь мира на Украине и избежать краха Европы, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в социальной сети X.
"Россия должна подтолкнуть режим Зеленского к капитуляции. В противном случае сгорит и Европа", — считает он.
Правительство Украины одобрило увеличение расходов на оборону
Профессор также призвал главу Белого дома США Дональда Трампа оказать влияние на ситуацию.
В Москве неоднократно подчеркивали, что давление на Россию в контексте украинского урегулирования неэффективно.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. Однако Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение о создании трех рабочих групп для более детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, которое было выдвинуто на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
СМИ рассказали об истерике Зеленского из-за российских ударов по Украине
