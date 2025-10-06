https://1prime.ru/20251006/rossiya-863209853.html
"К капитуляции". В Финляндии выступили с громким призывом к России
"К капитуляции". В Финляндии выступили с громким призывом к России - 06.10.2025, ПРАЙМ
"К капитуляции". В Финляндии выступили с громким призывом к России
Россия должна склонить Владимира Зеленского к капитуляции, чтобы достичь мира на Украине и избежать краха Европы, заявил геополитический аналитик и профессор... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T14:56+0300
2025-10-06T14:56+0300
2025-10-06T14:56+0300
спецоперация на украине
украина
москва
запад
владимир зеленский
дональд трамп
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Россия должна склонить Владимира Зеленского к капитуляции, чтобы достичь мира на Украине и избежать краха Европы, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в социальной сети X. "Россия должна подтолкнуть режим Зеленского к капитуляции. В противном случае сгорит и Европа", — считает он. Профессор также призвал главу Белого дома США Дональда Трампа оказать влияние на ситуацию. В Москве неоднократно подчеркивали, что давление на Россию в контексте украинского урегулирования неэффективно. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. Однако Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение о создании трех рабочих групп для более детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, которое было выдвинуто на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
https://1prime.ru/20251006/ukraina-863207286.html
https://1prime.ru/20251005/zelenskiy-863179215.html
украина
москва
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_28d4c5c313ab3b890ee496d72b1e6a7f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, москва, запад, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, МОСКВА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Лавров
"К капитуляции". В Финляндии выступили с громким призывом к России
Малинен: Россия должна заставить Зеленского капитулировать, чтобы спасти Европу