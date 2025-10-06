Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия закончит конфликт на Украине на своих условиях, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong. | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T23:01+0300
2025-10-06T23:01+0300
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Россия закончит конфликт на Украине на своих условиях, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Россия серьезно настроена на то, чтобы закончить конфликт на приемлемых для нее условиях, а это означает, что Россия и только Россия будет определять исход этого конфликта", — отметил он.При этом отставной военный обратил внимание, что Москва не ставит цели лишить Киев возможности функционировать как современное индустриальное государство. Риттер подчеркнул, что все удары она наносит только по военным объектам, чтобы устранить создаваемые угрозы для российских территорий."А на земле все еще доминирует Россия. Я думаю, другие понимают это так же хорошо, как и я. На самом деле все очень просто", — резюмировал он.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.В понедельник Минобороны России сообщило о нанесении ударов по энергетическим объектам, обеспечивающим деятельность ВСУ, в том числе хранилищам с горючим, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.
россия, общество, украина, москва, киев, скотт риттер, всу, минобороны рф
23:01 06.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Россия закончит конфликт на Украине на своих условиях, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
"Россия серьезно настроена на то, чтобы закончить конфликт на приемлемых для нее условиях, а это означает, что Россия и только Россия будет определять исход этого конфликта", — отметил он.
При этом отставной военный обратил внимание, что Москва не ставит цели лишить Киев возможности функционировать как современное индустриальное государство. Риттер подчеркнул, что все удары она наносит только по военным объектам, чтобы устранить создаваемые угрозы для российских территорий.
"А на земле все еще доминирует Россия. Я думаю, другие понимают это так же хорошо, как и я. На самом деле все очень просто", — резюмировал он.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
В понедельник Минобороны России сообщило о нанесении ударов по энергетическим объектам, обеспечивающим деятельность ВСУ, в том числе хранилищам с горючим, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.
