"Как заколдованный": рубль становится защитным активом - 06.10.2025
"Как заколдованный": рубль становится защитным активом
"Как заколдованный": рубль становится защитным активом - 06.10.2025, ПРАЙМ
"Как заколдованный": рубль становится защитным активом
Последние полгода рубль ведет себя очень нетипично: нефть и акции дешевеют, а он растет. Ослабления кратковременные, и рынок сразу их отыгрывает. Почему... | 06.10.2025, ПРАЙМ
курсы валют
доллар сша
минфин
банк россии
рубль
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Последние полгода рубль ведет себя очень нетипично: нефть и акции дешевеют, а он растет. Ослабления кратковременные, и рынок сразу их отыгрывает. Почему российская валюта стала настоящим защитным активом и зачем это государству — в материале "Прайм".Непотопляемый: назло всем"Долларом по 100" россиян пугают еще с весны, когда рубль начал укрепляться. Ссылались на фундаментальные факторы, от удешевления нефти до санкций.Однако нацвалюта держится назло всем этим факторам и заодно экономистам. Провалы случаются, но ненадолго. И курс сейчас чуть больше 81 за доллар — как в апреле.Непотопляемость рубля признали и власти. В обновленном в конце сентября прогнозе Минэкономразвития динамику курса улучшили: в 2025-м — 86,1, в 2026-м — 92,2, в 2027-м — 95,8. А доллар по 100 — не раньше 2028-го.Раньше в ведомстве полагали, что это случится уже в 2026-м, а необходимым для балансировки бюджета уровнем называли 94 за доллар.Новый актив-убежищеКонечно, девальвация идет, но далеко не такими темпами, как ожидалось. Рубль не сломили ни падение нефтяных котировок, ни пессимизм фондового рынка, ни замедление экономики, ни заявления западных политиков. Даже геополитический отскок компенсируется быстро. И это мы увидели месяц назад.Иными словами, рубль ведет себя как настоящий защитный актив. Тот самый, который растет, когда все вокруг падает. Традиционно таким считаются золото, доллар и ценные бумаги развитых стран.Теперь при падении акций и других неприятностях инвесторы выводят из них средства. Но вот вопрос — куда? Российский рынок замкнут в себе, зарубежные вложения осложнены санкциями, доллар и евро тоже не вызывают доверия. В условиях нестабильности на глобальных рынках рубль действительно оказывается убежищем.Государству понадобился сильный рубльНа самом деле это иллюзия, уверен экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. По его мнению, тут много объясняется действиями государства."Валютные интервенции ЦБ через продажи юаней, а также ограниченный внутренний спрос на валюту создают искусственный баланс в пользу рубля. Власти объективно не заинтересованы в его ослаблении: девальвация ускорит инфляцию, что негативно скажется на покупательной способности населения и стабильности бизнеса. Усилится давление на социальный блок и расходы бюджета, вырастет стоимость обслуживания внешних долгов компаний", — рассуждает он.В текущей конфигурации выгоднее удерживать курс в коридоре, не создающем инфляционных шоков и позволяющем бизнесу погашать обязательства по выгодным ставкам.Продают валютуДля этого у монетарных властей достаточно инструментов. Кроме операций участников внешнеторговой деятельности, в основном определяющих рыночный курс национальной валюты, ЦБ и Минфин проводят сделки в рамках бюджетного правила, напомнил Спартак Соболев, начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс"."Из-за существенного увеличения дефицита бюджета в этом году правительству приходится продавать часть валютных резервов на рынке. Плюс налоговый период поддерживает рубль в силу сохраняющегося профицита торгового баланса экономики", — отметил он.Конечно, это выглядит несколько парадоксально. Все помнят, что в последние десятилетия российской экономике был выгоден слабый рубль. Это наполняло бюджет за счет доходов от экспорта нефти и газа. Но теперь многое изменилось: стабильность обеспечивает сильная нацвалюта. И власти больше не тянут ее вниз, а напротив, поддерживают.Объективные предпосылкиПрогнозы Минэкономразвития и смена тональности аналитиков, которые уже не ждут неминуемого краха рубля, показывают, что экономика адаптируется к новым условиям, уверен председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского городского отделения "Опоры России" Егор Диашов."Один из главных факторов, способствующих укреплению рубля, — стабильная ценовая конъюнктура на экспорт. Высокие котировки нефти и газа обеспечивают приток валюты в страну, что положительно сказывается на обменном курсе", — говорит он.Кроме того, режим контроля капитала создает дополнительные барьеры для вывода средств. Это тоже аргумент в пользу рубля.Но риски все же остаютсяОднако фундаментально нацвалюта все-таки тяготеет к ослаблению. Резкое падение цен на нефть, увеличение импорта, сильный геополитический удар — вот основные риски. Плюс возможный выход нерезидентов из российских бумаг из-за санкций.К тому же постепенное смягчение ДКП Банком России уже способствует медленному восстановлению спроса на импорт. Как поступит регулятор после налоговых новаций, мы скоро увидим.В любом случае государству хватит инструментов контроля — валютных интервенций, налогового календаря, жестких ограничений движения капитала. Вероятность резкой девальвации низка. Рубль продолжит постепенно снижаться, но обвала при сохранении текущей политики ожидать не стоит, уверен Лобода.А пока компании, которые занимали в юанях, могут воспользоваться выгодным курсом для погашения долгов. Это создаст дополнительный спрос на рубль, что также поспособствует его укреплению.
Наталья Карнова
Наталья Карнова
курсы валют, доллар сша, минфин, банк россии, рубль
Статья, Курсы валют, Доллар США, Минфин, Банк России, рубль
07:07 06.10.2025
 
"Как заколдованный": рубль становится защитным активом

Эксперт Лобода объяснил, почему нефть и акции дешевеют, а рубль растет

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Денежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
Наталья Карнова
Наталья Карнова
Обозреватель АЭИ "Прайм"
Все материалы
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Последние полгода рубль ведет себя очень нетипично: нефть и акции дешевеют, а он растет. Ослабления кратковременные, и рынок сразу их отыгрывает. Почему российская валюта стала настоящим защитным активом и зачем это государству — в материале "Прайм".

Непотопляемый: назло всем

"Долларом по 100" россиян пугают еще с весны, когда рубль начал укрепляться. Ссылались на фундаментальные факторы, от удешевления нефти до санкций.
Однако нацвалюта держится назло всем этим факторам и заодно экономистам. Провалы случаются, но ненадолго. И курс сейчас чуть больше 81 за доллар — как в апреле.
Непотопляемость рубля признали и власти. В обновленном в конце сентября прогнозе Минэкономразвития динамику курса улучшили: в 2025-м — 86,1, в 2026-м — 92,2, в 2027-м — 95,8. А доллар по 100 — не раньше 2028-го.
Раньше в ведомстве полагали, что это случится уже в 2026-м, а необходимым для балансировки бюджета уровнем называли 94 за доллар.

Новый актив-убежище

Конечно, девальвация идет, но далеко не такими темпами, как ожидалось. Рубль не сломили ни падение нефтяных котировок, ни пессимизм фондового рынка, ни замедление экономики, ни заявления западных политиков. Даже геополитический отскок компенсируется быстро. И это мы увидели месяц назад.
Иными словами, рубль ведет себя как настоящий защитный актив. Тот самый, который растет, когда все вокруг падает. Традиционно таким считаются золото, доллар и ценные бумаги развитых стран.
Теперь при падении акций и других неприятностях инвесторы выводят из них средства. Но вот вопрос — куда? Российский рынок замкнут в себе, зарубежные вложения осложнены санкциями, доллар и евро тоже не вызывают доверия. В условиях нестабильности на глобальных рынках рубль действительно оказывается убежищем.

Государству понадобился сильный рубль

На самом деле это иллюзия, уверен экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. По его мнению, тут много объясняется действиями государства.
"Валютные интервенции ЦБ через продажи юаней, а также ограниченный внутренний спрос на валюту создают искусственный баланс в пользу рубля. Власти объективно не заинтересованы в его ослаблении: девальвация ускорит инфляцию, что негативно скажется на покупательной способности населения и стабильности бизнеса. Усилится давление на социальный блок и расходы бюджета, вырастет стоимость обслуживания внешних долгов компаний", — рассуждает он.
В текущей конфигурации выгоднее удерживать курс в коридоре, не создающем инфляционных шоков и позволяющем бизнесу погашать обязательства по выгодным ставкам.

Продают валюту

Для этого у монетарных властей достаточно инструментов. Кроме операций участников внешнеторговой деятельности, в основном определяющих рыночный курс национальной валюты, ЦБ и Минфин проводят сделки в рамках бюджетного правила, напомнил Спартак Соболев, начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс".
"Из-за существенного увеличения дефицита бюджета в этом году правительству приходится продавать часть валютных резервов на рынке. Плюс налоговый период поддерживает рубль в силу сохраняющегося профицита торгового баланса экономики", — отметил он.
Конечно, это выглядит несколько парадоксально. Все помнят, что в последние десятилетия российской экономике был выгоден слабый рубль. Это наполняло бюджет за счет доходов от экспорта нефти и газа. Но теперь многое изменилось: стабильность обеспечивает сильная нацвалюта. И власти больше не тянут ее вниз, а напротив, поддерживают.

Объективные предпосылки

Прогнозы Минэкономразвития и смена тональности аналитиков, которые уже не ждут неминуемого краха рубля, показывают, что экономика адаптируется к новым условиям, уверен председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского городского отделения "Опоры России" Егор Диашов.
"Один из главных факторов, способствующих укреплению рубля, — стабильная ценовая конъюнктура на экспорт. Высокие котировки нефти и газа обеспечивают приток валюты в страну, что положительно сказывается на обменном курсе", — говорит он.
Кроме того, режим контроля капитала создает дополнительные барьеры для вывода средств. Это тоже аргумент в пользу рубля.

Но риски все же остаются

Однако фундаментально нацвалюта все-таки тяготеет к ослаблению. Резкое падение цен на нефть, увеличение импорта, сильный геополитический удар — вот основные риски. Плюс возможный выход нерезидентов из российских бумаг из-за санкций.
К тому же постепенное смягчение ДКП Банком России уже способствует медленному восстановлению спроса на импорт. Как поступит регулятор после налоговых новаций, мы скоро увидим.
В любом случае государству хватит инструментов контроля — валютных интервенций, налогового календаря, жестких ограничений движения капитала. Вероятность резкой девальвации низка. Рубль продолжит постепенно снижаться, но обвала при сохранении текущей политики ожидать не стоит, уверен Лобода.
А пока компании, которые занимали в юанях, могут воспользоваться выгодным курсом для погашения долгов. Это создаст дополнительный спрос на рубль, что также поспособствует его укреплению.
 
СтатьяКурсы валютДоллар СШАМинфинБанк Россиирубль
 
 
