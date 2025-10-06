Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне выбирают более бюджетные варианты отдыха, заявил отельер - 06.10.2025, ПРАЙМ
Россияне выбирают более бюджетные варианты отдыха, заявил отельер
Россияне выбирают более бюджетные варианты отдыха, заявил отельер - 06.10.2025, ПРАЙМ
Россияне выбирают более бюджетные варианты отдыха, заявил отельер
Российские туристы на фоне высоких цен на отдых в Турции выбирают более бюджетные варианты и сокращают длительность пребывания, что отражается на туристической... | 06.10.2025, ПРАЙМ
туризм
бизнес
экономика
турция
анталья
атор
турция
анталья
туризм, бизнес, турция, анталья, атор
Туризм, Бизнес, Экономика, ТУРЦИЯ, Анталья, АТОР
05:46 06.10.2025 (обновлено: 06:13 06.10.2025)
 
Россияне выбирают более бюджетные варианты отдыха, заявил отельер

Отельер Бильгинер: россияне выбирают более бюджетные варианты отдыха в Турции

АНКАРА, 6 окт — ПРАЙМ. Российские туристы на фоне высоких цен на отдых в Турции выбирают более бюджетные варианты и сокращают длительность пребывания, что отражается на туристической индустрии, таким мнением поделился с РИА Новости Мехмет Уста Бильгинер, владелец одного из самых известных курортных отелей Антальи.
По данным национального института статистики TÜİK, годовая инфляция в Турции в сентябре ускорилась до 33,29% в годовом выражении по сравнению с 32,95% в августе, в месячном выражении составила 3,23%. Согласно оценкам группы независимых экономистов ENAG, годовая инфляция составила 63,23% против 65,49% месяцем ранее. Власти Турции ожидают замедления инфляции до 28,5% в 2025 году, до 16% - в 2026 году и до 9% - в 2027 году, сообщал вице-президент Джевдет Йылмаз.
"Мы уже наблюдаем эту тенденцию: российские туристы выбирают более экономичные варианты и сокращают дни отпуска. Это последствия высокой инфляции и роста цен", — отметил собеседник агентства.
По его словам, себестоимость обслуживания в гостиничном секторе после пандемии коронавируса выросла почти в четыре раза.
"Цены на продукты, энергию и импортные товары, необходимые для работы отелей, увеличились из-за обесценивания турецкой лиры и роста расходов на логистику. Мы уже не можем удерживать цены на уровне прошлых сезонов. Каждый год приходится поднимать стоимость номеров, чтобы просто покрыть издержки", — пояснил отельер.
Прогноз по турпотоку из России в Турцию скорректирован, этим летом он составит 2,7-2,75 миллиона визитов против 3,1 миллиона прогнозировавшихся ранее, сообщили ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Сообщается, что из 2,6 миллиона визитов россиян в Турцию в январе-июне 2025 года 1,4 миллиона визитов, или 53,7%, пришлись на курорты провинции Анталья. На курорты Эгейского побережья Турции - 4,6% (всего 119 847 визитов), что на 2,8% больше, чем в тот же период 2024 года.
 
ЭкономикаТуризмБизнесТУРЦИЯАнтальяАТОР
 
 
