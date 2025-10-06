https://1prime.ru/20251006/ukraina-863192929.html

"Выиграть время": в Киеве сделали заявление после инцидента с БПЛА

МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Участившиеся инциденты с дронами заставят страны Европы сосредоточиться на защите своих территорий, что может повлиять на сокращение военной поддержки, оказываемой Киеву. Такое мнение на своём YouTube-канале выразил Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы. "То, что Зеленский стал нерукопожатным, уже очевидно. Потому что у них (Европейцев. — Прим. Ред.) свои проблемы. Когда у тебя в Баварии в Мюнхене не работает аэропорт и нужно ставить десятки раскладушек для людей, то уж, извини, но помощи не будет. Своим нужнее", — высказался эксперт. Олег Соскин подчеркнул, что Германия испытывает политические трудности, связанные с неэффективностью её реакции на угрозы, подобные нарушениям воздушного пространства дронами. "Там сейчас полный завал. Этим людям (Правительству Германии. — Прим. Ред.) надо просто сейчас выиграть время. Они некомпетентные, они беспомощны, они не могут защитить граждан Германии. Какая им Украина?", — отметил Соскин. Вечер четверга был омрачён случаями, когда немецкое управление воздушным движением вынуждено было временно сократить полёты в мюнхенском аэропорту после обнаружения неизвестных дронов. Как передавала газета Bild, БПЛА также были замечены и над "инновационным центром" немецких вооружённых сил в Эрдинге, который находится недалеко от этого города. В ночь на субботу агентство Reuters сообщило, что из-за вновь появившихся дронов аэропорт Мюнхена во второй раз за сутки остановил полёты. В субботу утром аэропорт сообщил о восстановлении работы. Как передавало издание Bild, во втором случае были перенаправлены 23 рейса и отменены 12, а также пострадали 46 вылетов, затронув около 6,5 тысяч пассажиров. Газета Bild 8 августа известила, что за первые три месяца 2025 года федеральное управление уголовной полиции зафиксировало 270 случаев инцидентов с дронами на военных и критически важных объектах. В докладе подчёркивалось, что наибольшее количество нарушений — 117 — пришлось на военные объекты. Полиция сообщила о 88 случаях пролёта дронов над объектами энергетической инфраструктуры, включая терминалы сжиженного природного газа.

