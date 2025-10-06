https://1prime.ru/20251006/ukraina-863211303.html

"Где Украина?" Депутат Рады сделал заявление на фоне событий в зоне СВО

"Где Украина?" Депутат Рады сделал заявление на фоне событий в зоне СВО

"Где Украина?" Депутат Рады сделал заявление на фоне событий в зоне СВО

Противостояние между Россией и Западом нанесет Украине серьезный ущерб, такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Противостояние между Россией и Западом нанесет Украине серьезный ущерб, такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Войну между Западом и Россией можно избежать только в одном случае — если на Украине будет устранен нынешний режим, а политика страны будет направлена в совершенно ином направлении. <…> Если же этого не произойдет, вероятность большой войны крайне высока. И тогда остается задать один вопрос: где в этой войне окажется Украина?" — высказался он.Дмитрук подчеркнул, что ответ на этот вопрос известен, так как масштабный конфликт еще не начался, а "Украина уже переживает страшные последствия".В Москве неоднократно подчеркивали, что давление на Россию в контексте украинского урегулирования неэффективно.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. Однако Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение о создании трех рабочих групп для более детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, которое было выдвинуто на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

