Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Где Украина?" Депутат Рады сделал заявление на фоне событий в зоне СВО - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251006/ukraina-863211303.html
"Где Украина?" Депутат Рады сделал заявление на фоне событий в зоне СВО
"Где Украина?" Депутат Рады сделал заявление на фоне событий в зоне СВО - 06.10.2025, ПРАЙМ
"Где Украина?" Депутат Рады сделал заявление на фоне событий в зоне СВО
Противостояние между Россией и Западом нанесет Украине серьезный ущерб, такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T15:39+0300
2025-10-06T15:39+0300
спецоперация на украине
украина
запад
москва
сергей лавров
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Противостояние между Россией и Западом нанесет Украине серьезный ущерб, такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Войну между Западом и Россией можно избежать только в одном случае — если на Украине будет устранен нынешний режим, а политика страны будет направлена в совершенно ином направлении. &lt;…&gt; Если же этого не произойдет, вероятность большой войны крайне высока. И тогда остается задать один вопрос: где в этой войне окажется Украина?" — высказался он.Дмитрук подчеркнул, что ответ на этот вопрос известен, так как масштабный конфликт еще не начался, а "Украина уже переживает страшные последствия".В Москве неоднократно подчеркивали, что давление на Россию в контексте украинского урегулирования неэффективно.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. Однако Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение о создании трех рабочих групп для более детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, которое было выдвинуто на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
https://1prime.ru/20251006/rossiya-863209853.html
https://1prime.ru/20251006/ukraina-863207286.html
украина
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, москва, сергей лавров, рада
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, МОСКВА, Сергей Лавров, Рада
15:39 06.10.2025
 
"Где Украина?" Депутат Рады сделал заявление на фоне событий в зоне СВО

Дмитрук: последствия противостояния России с Западом уничтожат Украину

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Украина. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Противостояние между Россией и Западом нанесет Украине серьезный ущерб, такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Войну между Западом и Россией можно избежать только в одном случае — если на Украине будет устранен нынешний режим, а политика страны будет направлена в совершенно ином направлении. <…> Если же этого не произойдет, вероятность большой войны крайне высока. И тогда остается задать один вопрос: где в этой войне окажется Украина?" — высказался он.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
"К капитуляции". В Финляндии выступили с громким призывом к России
14:56
Дмитрук подчеркнул, что ответ на этот вопрос известен, так как масштабный конфликт еще не начался, а "Украина уже переживает страшные последствия".
В Москве неоднократно подчеркивали, что давление на Россию в контексте украинского урегулирования неэффективно.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. Однако Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение о создании трех рабочих групп для более детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, которое было выдвинуто на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Правительство Украины одобрило увеличение расходов на оборону
14:00
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЗАПАДМОСКВАСергей ЛавровРада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала