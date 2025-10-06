"Живем кайфуя". На Украине выступили с неожиданным заявлением об СВО
Глава Николаевской ОВА Ким: украинцы во время конфликта с Россией живут кайфуя
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Украинцы наслаждаются жизнью даже в условиях конфликта с Россией, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью изданию "Главком".
"Сравните, как живут во время войны в Афганистане, Йемене или Палестине. Извините, мы живем кайфуя — с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным. Нам жаловаться не на что, у нас очень хорошие условия, как бы это ни звучало во время войны", — утверждает он.
Тем не менее, по словам Кима, существует значительное различие между жизнью у линии фронта и в глубоком тылу, и это расхождение только увеличивается.
С 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны на время действия военного положения. Повестку могут вручать в различных местах. В интернете можно найти видео, где это происходит на улицах, автозаправках и в кафе. Повестку необязательно должен лично вручать представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки; это может сделать управляющий предприятия, где работает призывник, руководитель ЖЭК, представитель домового комитета и другие лица.
В сети широко распространены видео, на которых запечатлены случаи насильственной мобилизации на Украине. Представители ТЦК, нередко применяя силу, увозят мужчин призывного возраста в микроавтобусах в неизвестном направлении. При этом многие мужчины призывного возраста на Украине всеми силами стараются избежать мобилизации: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, скрываются дома и стараются не выходить на улицу.