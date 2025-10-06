Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Конфликт на Украине завершится в интервале от двух месяцев до года, предположил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью изданию "Главком"."Мой личный прогноз — это произойдет в диапазоне от двух месяцев до года", — считает он.Политик также выразил уверенность в том, что урегулирование украинского конфликта произойдет дипломатическим путем и "будет подписан какой-то документ".В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины не способны вести наступательные операции и сосредоточены на удержании своих позиций, перебрасывая наиболее подготовленных бойцов.В конце августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции полностью находится у Москвы.Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и участвовать в любых форматах. Однако Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, которое было выдвинуто на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
украина, россия, москва, киев, владимир путин, валерий герасимов, сергей лавров
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, МОСКВА, Киев, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Сергей Лавров
19:46 06.10.2025
 
"От двух месяцев до года". На Украине высказались о ситуации в зоне СВО

Глава Николаевской ОВА Ким: украинский конфликт завершится в течение года

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Боевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Конфликт на Украине завершится в интервале от двух месяцев до года, предположил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью изданию "Главком".
"Мой личный прогноз — это произойдет в диапазоне от двух месяцев до года", — считает он.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
"Живем кайфуя". На Украине выступили с неожиданным заявлением об СВО
17:16
Политик также выразил уверенность в том, что урегулирование украинского конфликта произойдет дипломатическим путем и "будет подписан какой-то документ".
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины не способны вести наступательные операции и сосредоточены на удержании своих позиций, перебрасывая наиболее подготовленных бойцов.
В конце августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции полностью находится у Москвы.
Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и участвовать в любых форматах. Однако Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, которое было выдвинуто на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
"Где Украина?" Депутат Рады сделал заявление на фоне событий в зоне СВО
15:39
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯМОСКВАКиевВладимир ПутинВалерий ГерасимовСергей Лавров
 
 
