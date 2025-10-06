https://1prime.ru/20251006/ukraina-863222818.html

"От двух месяцев до года". На Украине высказались о ситуации в зоне СВО

МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Конфликт на Украине завершится в интервале от двух месяцев до года, предположил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью изданию "Главком"."Мой личный прогноз — это произойдет в диапазоне от двух месяцев до года", — считает он.Политик также выразил уверенность в том, что урегулирование украинского конфликта произойдет дипломатическим путем и "будет подписан какой-то документ".В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины не способны вести наступательные операции и сосредоточены на удержании своих позиций, перебрасывая наиболее подготовленных бойцов.В конце августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции полностью находится у Москвы.Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и участвовать в любых форматах. Однако Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, которое было выдвинуто на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

