"Отбили территории". В США раскрыли, на какой шаг пошла Украина - 06.10.2025
Спецоперация на Украине
"Отбили территории". В США раскрыли, на какой шаг пошла Украина
2025-10-06T23:13+0300
2025-10-06T23:13+0300
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Украинские военные выкладывают старые видео, выдавая их за доказательства успешных операций в зоне специальной военной операции, заявил экс-офицер Вооруженных сил США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала The Duran."Украинцы начинают мутить воду. Перед тем, как покинуть территорию, они там снимают видео с дронов и вывешивают украинские флаги. Затем они публикуют кадры, заявляя, что отбили эти территории или что продолжают их удерживать", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что на этих видеоматериалах отсутствуют даты, которые позволили бы установить время их съемки, а ВСУ стирают все метаданные.Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что ВС России стабильно продвигаются вперед в зоне специальной операции на Украине. Он также подчеркнул, что Киеву, с учетом потерь, стоит задуматься о начале переговоров.
23:13 06.10.2025
 
© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Украинские военные. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Стенин
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Украинские военные выкладывают старые видео, выдавая их за доказательства успешных операций в зоне специальной военной операции, заявил экс-офицер Вооруженных сил США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала The Duran.
"Украинцы начинают мутить воду. Перед тем, как покинуть территорию, они там снимают видео с дронов и вывешивают украинские флаги. Затем они публикуют кадры, заявляя, что отбили эти территории или что продолжают их удерживать", — отметил он.
СМИ сообщили о создании секретной сети на Украине на случай блэкаута
Эксперт подчеркнул, что на этих видеоматериалах отсутствуют даты, которые позволили бы установить время их съемки, а ВСУ стирают все метаданные.
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что ВС России стабильно продвигаются вперед в зоне специальной операции на Украине.
Он также подчеркнул, что Киеву, с учетом потерь, стоит задуматься о начале переговоров.
"От двух месяцев до года". На Украине высказались о ситуации в зоне СВО
