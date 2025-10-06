https://1prime.ru/20251006/vsu-863227392.html
"Отбили территории". В США раскрыли, на какой шаг пошла Украина
"Отбили территории". В США раскрыли, на какой шаг пошла Украина
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Украинские военные выкладывают старые видео, выдавая их за доказательства успешных операций в зоне специальной военной операции, заявил экс-офицер Вооруженных сил США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала The Duran."Украинцы начинают мутить воду. Перед тем, как покинуть территорию, они там снимают видео с дронов и вывешивают украинские флаги. Затем они публикуют кадры, заявляя, что отбили эти территории или что продолжают их удерживать", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что на этих видеоматериалах отсутствуют даты, которые позволили бы установить время их съемки, а ВСУ стирают все метаданные.Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что ВС России стабильно продвигаются вперед в зоне специальной операции на Украине. Он также подчеркнул, что Киеву, с учетом потерь, стоит задуматься о начале переговоров.
Крапивник: украинские военные публикуют старые видео, чтобы скрыть провалы в зоне СВО