https://1prime.ru/20251006/vsu-863227392.html

"Отбили территории". В США раскрыли, на какой шаг пошла Украина

"Отбили территории". В США раскрыли, на какой шаг пошла Украина - 06.10.2025, ПРАЙМ

"Отбили территории". В США раскрыли, на какой шаг пошла Украина

Украинские военные выкладывают старые видео, выдавая их за доказательства успешных операций в зоне специальной военной операции, заявил экс-офицер Вооруженных... | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T23:13+0300

2025-10-06T23:13+0300

2025-10-06T23:13+0300

спецоперация на украине

сша

украина

киев

владимир путин

всу

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg

МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Украинские военные выкладывают старые видео, выдавая их за доказательства успешных операций в зоне специальной военной операции, заявил экс-офицер Вооруженных сил США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала The Duran."Украинцы начинают мутить воду. Перед тем, как покинуть территорию, они там снимают видео с дронов и вывешивают украинские флаги. Затем они публикуют кадры, заявляя, что отбили эти территории или что продолжают их удерживать", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что на этих видеоматериалах отсутствуют даты, которые позволили бы установить время их съемки, а ВСУ стирают все метаданные.Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что ВС России стабильно продвигаются вперед в зоне специальной операции на Украине. Он также подчеркнул, что Киеву, с учетом потерь, стоит задуматься о начале переговоров.

https://1prime.ru/20251006/ukraina-863226907.html

https://1prime.ru/20251006/ukraina-863222818.html

сша

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, киев, владимир путин, всу, вс рф