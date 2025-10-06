Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач на своей странице в социальной сети X резко раскритиковал предложение Владимира Зеленского обойти вето Венгрии на вступление Украины в Евросоюз."Сегодня Зеленский заявил, что Украина присоединится к Евросоюзу как с венгерским премьером Виктором Орбаном, так и без него. Он уверен, что венгерский народ его поддержит. Что ж, господин президент, возможно, настало время прояснить факты. Венгерское правительство действительно опросило своих граждан об их мнении по поводу вступления Украины в ЕС. Результат был следующим: почти 2,2 миллиона сказали "нет", — констатировал он.Ковач также настойчиво призвал лидера киевского режима не пытаться предугадывать, что думают венгры.В понедельник Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схофом предложил изменить процедуру вступления Украины в ЕС, чтобы обойти венгерское вето. Он добавил, что либо Украина и ЕС могут рассмотреть возможность изменения процедуры вступления, либо страны усилят давление на премьер-министра Венгрии для снятия блокировки. Ранее издание Politico сообщало, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предложил упростить процедуру голосования в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к принятию Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита ЕС заявил, что в этом формате не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, имеющее юридическую силу, так как Венгрия выступает против вступления Киева в ЕС, и этот вопрос требует единогласного решения. Он также озвучил результаты опроса, проведенного в Венгрии по поводу приема Украины в сообщество, согласно которому 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
23:25 06.10.2025
 
"Пришло время". В Венгрии ответили на дерзкий выпад Зеленского

© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
СМИ сообщили о создании секретной сети на Украине на случай блэкаута
Вчера, 23:03
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВЕНГРИЯВладимир ЗеленскийКиевВиктор ОрбанЕС
 
 
