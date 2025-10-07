Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп одобрил строительство дороги к месторождениям на Аляске - 07.10.2025
Трамп одобрил строительство дороги к месторождениям на Аляске
Трамп одобрил строительство дороги к месторождениям на Аляске - 07.10.2025, ПРАЙМ
Трамп одобрил строительство дороги к месторождениям на Аляске
Президент США Дональд Трамп одобрил реализацию проекта строительства 340-километровой промышленной дороги к горнодобывающему району Амблер на Аляске, которая... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T12:40+0300
2025-10-07T12:40+0300
экономика
сша
аляска
дональд трамп
джо байден
ВАШИНГТОН, 7 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп одобрил реализацию проекта строительства 340-километровой промышленной дороги к горнодобывающему району Амблер на Аляске, которая обеспечит доступ к крупнейшим запасам меди, кобальта, галлия, германия и других стратегических ресурсов, говорится в сообщении Белого дома. "Президент Дональд Трамп одобрил апелляцию Агентства по промышленному развитию и экспорту Аляски (AIDEA), поручив своей администрации выдать все необходимые разрешения для реализации проекта дороги Амблер", - отмечается в заявлении. Проект признан отвечающим общественным интересам и необходимым для укрепления энергетической независимости США. Дорога обеспечит транспортный доступ к более чем 1,700 активным горным участкам, стимулируя разведку и добычу критически важных минералов, необходимых для промышленности и обороны. В рамках инициативы правительство США также объявило о партнёрстве с компанией Trilogy Metals, инвестировав 35,6 миллиона долларов в разведку полезных ископаемых в районе Амблер. Инвестиции делают США владельцем 10% акций компании с возможностью приобрести ещё 7,5%. По оценке Белого дома, строительство дороги создаст около 2,700 рабочих мест и принесёт штату свыше 1,1 миллиарда долларов налоговых и лицензионных поступлений. Проект предусматривает природоохранные меры - установку переходов для карибу и специальные водопропускные сооружения для рыбы. Ранее проект был отклонён администрацией Джо Байдена в 2024 году из-за опасений, что строительство нанесёт ущерб экосистеме региона и традиционным промыслам коренных народов, зависящих от миграции карибу и рыболовства.
сша
аляска
сша, аляска, дональд трамп, джо байден
Экономика, США, Аляска, Дональд Трамп, Джо Байден
12:40 07.10.2025
 
Трамп одобрил строительство дороги к месторождениям на Аляске

Трамп одобрил строительство дороги к крупнейшим месторождениям на Аляске

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
ВАШИНГТОН, 7 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп одобрил реализацию проекта строительства 340-километровой промышленной дороги к горнодобывающему району Амблер на Аляске, которая обеспечит доступ к крупнейшим запасам меди, кобальта, галлия, германия и других стратегических ресурсов, говорится в сообщении Белого дома.
"Президент Дональд Трамп одобрил апелляцию Агентства по промышленному развитию и экспорту Аляски (AIDEA), поручив своей администрации выдать все необходимые разрешения для реализации проекта дороги Амблер", - отмечается в заявлении.
Проект признан отвечающим общественным интересам и необходимым для укрепления энергетической независимости США. Дорога обеспечит транспортный доступ к более чем 1,700 активным горным участкам, стимулируя разведку и добычу критически важных минералов, необходимых для промышленности и обороны.
В рамках инициативы правительство США также объявило о партнёрстве с компанией Trilogy Metals, инвестировав 35,6 миллиона долларов в разведку полезных ископаемых в районе Амблер. Инвестиции делают США владельцем 10% акций компании с возможностью приобрести ещё 7,5%.
По оценке Белого дома, строительство дороги создаст около 2,700 рабочих мест и принесёт штату свыше 1,1 миллиарда долларов налоговых и лицензионных поступлений. Проект предусматривает природоохранные меры - установку переходов для карибу и специальные водопропускные сооружения для рыбы.
Ранее проект был отклонён администрацией Джо Байдена в 2024 году из-за опасений, что строительство нанесёт ущерб экосистеме региона и традиционным промыслам коренных народов, зависящих от миграции карибу и рыболовства.
ЭкономикаСШААляскаДональд ТрампДжо Байден
 
 
