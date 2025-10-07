https://1prime.ru/20251007/alyaska-863241791.html

Трамп одобрил строительство дороги к месторождениям на Аляске

Трамп одобрил строительство дороги к месторождениям на Аляске - 07.10.2025, ПРАЙМ

Трамп одобрил строительство дороги к месторождениям на Аляске

07.10.2025

ВАШИНГТОН, 7 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп одобрил реализацию проекта строительства 340-километровой промышленной дороги к горнодобывающему району Амблер на Аляске, которая обеспечит доступ к крупнейшим запасам меди, кобальта, галлия, германия и других стратегических ресурсов, говорится в сообщении Белого дома. "Президент Дональд Трамп одобрил апелляцию Агентства по промышленному развитию и экспорту Аляски (AIDEA), поручив своей администрации выдать все необходимые разрешения для реализации проекта дороги Амблер", - отмечается в заявлении. Проект признан отвечающим общественным интересам и необходимым для укрепления энергетической независимости США. Дорога обеспечит транспортный доступ к более чем 1,700 активным горным участкам, стимулируя разведку и добычу критически важных минералов, необходимых для промышленности и обороны. В рамках инициативы правительство США также объявило о партнёрстве с компанией Trilogy Metals, инвестировав 35,6 миллиона долларов в разведку полезных ископаемых в районе Амблер. Инвестиции делают США владельцем 10% акций компании с возможностью приобрести ещё 7,5%. По оценке Белого дома, строительство дороги создаст около 2,700 рабочих мест и принесёт штату свыше 1,1 миллиарда долларов налоговых и лицензионных поступлений. Проект предусматривает природоохранные меры - установку переходов для карибу и специальные водопропускные сооружения для рыбы. Ранее проект был отклонён администрацией Джо Байдена в 2024 году из-за опасений, что строительство нанесёт ущерб экосистеме региона и традиционным промыслам коренных народов, зависящих от миграции карибу и рыболовства.

