“Не для всех”. В России появилось новое авто дешевле миллиона рублей

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. На российском рынке появился электромобиль местной сборки ценой менее миллиона рублей. Что он собой представляет и кому выгодно его приобрести, рассказал агентству “Прайм” доцент Московского Политеха Юрий Фурлетов.Компания "Автотор" представила на российском рынке компактный электромобиль Eonyx местной сборки стоимостью от 840 тысяч рублей, что формирует принципиально новое ценовое предложение в сегменте электромобилей.Компактный электромобиль с максимальной скоростью до 80 километров в час теоретически идеален для городских служб доставки благодаря бесплатной парковке на платных местах в Москве и возможности размещения поперёк стандартного парковочного места.Однако серьезными препятствиями для коммерческого успеха могут стать ограниченный запас хода в 100 километров и отсутствие поддержки быстрой зарядки. Такой автомобиль не может стать универсальным, поскольку не имеет достаточного объема и малопригоден для междугородних трасс. Однако его могут оценить в больших городах, где не нужна большая скорость, зато важна парковка и экономия на топливе."Конечно, предложение довольно интересное, поскольку аналогов на российском рынке по факту нет. Но наша аудитория весьма консервативна. История с попытками продвижения компактных квадрициклов Bajaj показала, что технологические преимущества и логистическое удобство не гарантируют востребованности продукта", - добавляет он.Ключевым фактором успеха проекта эксперт называет экономическую целесообразность: только если стоимость аренды или эксплуатации Eonyx окажется ниже существующих рыночных альтернатив, доставщики будут готовы попробовать новый формат. В противном случае проект рискует повторить судьбу предыдущих неудачных попыток вывода на рынок нетрадиционных транспортных средств.

