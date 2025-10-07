https://1prime.ru/20251007/avtomobili-863252834.html
Китайский бренд Dongfeng отзывает 12,4 тысячи автомобилей в России
2025-10-07T17:25+0300
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Представитель китайского бренда Dongfeng отзывает 12,4 тысячи автомобилей в РФ, реализованных в январе 2023 года - мае 2025 года, из-за проблем с ремнем безопасности, сообщил Росстандарт. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Dongfeng. Программа мероприятий представлена ООО "Дунфэн Мотор Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Dongfeng на российском рынке. Отзыву подлежат 12 435 автомобилей Dongfeng DFH4180 (GX), реализованных в период с 15 января 2023 года по 31 мая 2025 года", - говорится в сообщении "Причина отзыва транспортных средств: надетый ремень не регулируется автоматически из-за неправильной установки компонента ремня безопасности, мешающего втягиванию, а также втягивающее устройство не эффективно сматывает лямку из-за неправильной установки компонента ремня безопасности, мешающего втягиванию", - уточняет ведомство. На всех транспортных средствах будет проведена замена ремня безопасности в сборе.
