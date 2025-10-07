https://1prime.ru/20251007/avtostat-863240148.html

В России сократились продажи новых автомобилей "Москвич"

В России сократились продажи новых автомобилей "Москвич" - 07.10.2025, ПРАЙМ

В России сократились продажи новых автомобилей "Москвич"

Продажи новых автомобилей бренда "Москвич" в России по итогам девяти месяцев текущего года сократились на 24% в годовом выражении и составили 11,2 тысячи штук,... | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T12:18+0300

2025-10-07T12:18+0300

2025-10-07T12:18+0300

бизнес

россия

рф

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83932/47/839324736_0:108:2572:1555_1920x0_80_0_0_12d03f5fc7190ec1454896c87aafa913.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей бренда "Москвич" в России по итогам девяти месяцев текущего года сократились на 24% в годовом выражении и составили 11,2 тысячи штук, сообщило агентство "Автостат". "Если же рассматривать итоги 9 месяцев нынешнего года, то за этот период в РФ было реализовано 11,2 тысячи новых автомобилей "Москвич" – на 24% меньше, чем в январе-сентябре 2024 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что в сентябре продажи марки снизились на 37% к аналогичному периоду прошлого года и составили 1,2 тысячи единиц. Из них 83% машин пришлось на кроссовер "Москвич 3", а оставшиеся 17% - суммарные продажи моделей "Москвич 6", "Москвич 3е" и кроссовера "Москвич 8". Как отметили в "Автостате", 82,5% продаж в сентябре пришлось на физлиц, а 27,5% машин было продано юридическим лицам. По данным агентства, опубликованным в начале октября, продажи новых легковых автомобилей в России в январе-сентябре составили 895,9 тысячи штук, что на 22,4% меньше, чем годом ранее. В сентябре было реализовано 122,7 тысячи новых авто - на 18,7% меньше, чем в сентябре 2024 года.

https://1prime.ru/20251006/avtoremont-863213174.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, авто